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Алкоголь и пиво не продают сегодня в Беларуси

10.06.2017 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также пиво не продают в эту субботу в большинстве городов Беларуси.

Алкоголь и пиво не продают сегодня в Беларуси
© Sputnik/ Анна Соколова
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Очередной "день трезвости" действует в Беларуси из-за проведения школьных выпускных. Вечером в субботу большинство белорусских 11-классников навсегда попрощаются со школьной скамьей. В некоторых регионах выпускные прошли еще 9 июня — например, в Солигорске в тот же день там действовал запрет на продажу алкоголя.

В Минске, Гродно и многих других городах Беларуси алкоголь нельзя продавать 10 июня с самого утра и до утра воскресенья. В магазинах на стендах с алкогольными напитками висят соответствующие объявления, ссылающиеся на решения местных исполкомов.

Впрочем, запрет на продажу алкоголя не распространяется на рестораны, кафе, бары и другие заведения, где продают "горячительные напитки" на разлив.

Запрет на продажу алкоголя прекратит действовать в восемь утра воскресенья. Будут ли в 2017-м другие подобные "дни трезвости", пока не известно.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В большинстве городов Беларуси алкоголь нельзя будет купить вплоть до утра воскресенья.

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