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Связанные добром: в парке Горького свяжут плед для детского хосписа

10.06.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Возле центрального входа в парк им. Горького проходит необычное мероприятие: десяток человек собрались за общим столом и под теплым летными солнышком начали вязать. Так Белорусский детский хоспис и клуб любителей вязания проводят акцию "Связанные добром", призванную обратить внимание на оказание паллиативной помощи людям с неизлечимыми заболеваниями. Главная цель — доступно рассказать о людях, нуждающихся в паллиативе.

Связанные добром: в парке Горького свяжут плед для детского хосписа
© Sputnik / Марина Серебрякова
Связанные пледы передадут Белорусскому детскому хоспису

Вязать в парке Горького будут до самого вечера, так что все желающие еще могут присоединится к этой доброй акции.

Каждый участник вяжет свой лоскуток размером 15х15 сантиметров, который потом  объединят с другими в один большой плед.

Связанные добром: в парке Горького свяжут плед для детского хосписа
© Sputnik / Марина Серебрякова
Мастерицы вкладывают в вязание тепло своей души

Техника выполнения, цвет, размер пряжи и рисунок не важны, каждый может использовать свою фантазию по-максимуму. Готовые разноцветные покрывала, сделанные с любовью и заботой, будут переданы в семьи подопечных детского хосписа.

Связанные добром: в парке Горького свяжут плед для детского хосписа
© Sputnik / Марина Серебрякова
К участию в акции приглашают всех желающих, а тех кто не умеет вязать, обещают научить

Тем, кто вязать не умеет, но хочет провести время с пользой и узнать больше про Белорусский детский хоспис, участники акции помогут освоить мастерство владения крючком или спицами.

 
Теги: Минск
 
 
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Десятки мастериц-вязальщиц собрались сегодня в детском парке имени Горького, чтобы связать плед добра для Белорусского детского хосписа.

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