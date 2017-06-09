Позитивный видеофакт. Как полторы сотни беременных собрались в одном месте, и не в роддоме

Беременные женщины особым образом меняют свое окружение. Так или иначе даже случайный зритель улыбается. А представьте в одном месте десять будущих мам… Или лучше 100, и даже больше! Проект « Ребенок.by » на один вечер превратил офис TUT.BY в мегапозитивное место, в котором на проект «Мама.Live» собрались полторы сотни беременных. Мы не смогли не поделиться этим зрелищем с вами.

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