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Позитивный видеофакт. Как полторы сотни беременных собрались в одном месте, и не в роддоме

10.06.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Беременные женщины особым образом меняют свое окружение. Так или иначе даже случайный зритель улыбается. А представьте в одном месте десять будущих мам… Или лучше 100, и даже больше! Проект «Ребенок.by» на один вечер превратил офис TUT.BY в мегапозитивное место, в котором на проект «Мама.Live» собрались полторы сотни беременных. Мы не смогли не поделиться этим зрелищем с вами.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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Беременные женщины особым образом меняют свое окружение. Так или иначе даже случайный зритель улыбается. А представьте в одном месте десять будущих мам... Или лучше...

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