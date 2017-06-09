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Позитивный видеофакт. Как полторы сотни беременных собрались в одном месте, и не в роддоме
10.06.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Беременные женщины особым образом меняют свое окружение. Так или иначе даже случайный зритель улыбается. А представьте в одном месте десять будущих мам… Или лучше 100, и даже больше! Проект «
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Беременные женщины особым образом меняют свое окружение. Так или иначе даже случайный зритель улыбается. А представьте в одном месте десять будущих мам... Или лучше...
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