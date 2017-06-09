Чтобы отомстить возлюбленной, могилевчанин сообщил милиции, что она торгует наркотиками

Оригинальный способ мести своей экс-любимой придумал 24-летний могилевчанин. Он позвонил вечером в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева и, не представившись, заявил, что его знакомая торгует наркотиками, сообщает "СБ Беларусь Сегодня".

Молодой человек при этом запинался, путался в словах так, что милиционеры заподозрили его в том, что он выпил. Однако адрес предполагаемой преступницы был назван четко. Сотрудники отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми райотдела сразу же выехали на место, но никого там не застали. Что было дальше, рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова:

— Сигнал оказался ложным. Хозяйка квартиры была удивлена и напугана произошедшим. Она призналась, что не могла даже в страшном сне себе представить то, что происходит наяву.

Подумав над тем, кто же мог так ее оклеветать, девушка вспомнила, что накануне поссорилась со своим парнем, который и до этого во время конфликтов вел себя «нестандартно». Догадка оказалась верной.

«Шутника» вскоре нашли. Как оказалось, он и раньше не раз привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе — за ложные вызовы милиции. Оказывается, горожанин периодически очень сильно страдает от мучительной ревности к своим пассиям. Юноша вспомнил, что в 2011-ом году ему уже приходилось обманывать милиционеров, когда его дама сердца не захотела уйти с ним из ночного клуба. Обиженный парень не придумал ничего лучше, как позвонить в дежурную часть и рассказать о похищении золотого кольца, вызвав тем самым переполох в клубе. На этот раз новая подруга отвергла его ухаживания и предпочла другого человека. Могилевчанин пообещал, что отомстит и опять-таки набрал номер «102».

За свою «шалость» он может заплатить штраф или даже быть ограниченным в свободе вплоть до двух лет.