Молодое пополнение Вооруженных сил Беларуси приняло Военную присягу

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Торжественные мероприятия, посвященные принятию Военной присяги новым полонением, прошли в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси.



© Sputnik Игорь Зарембо Служба в армии в вопросах и ответах

В торжественной обстановке клятву на верность Родине произнесли более 7,5 тысяч военнослужащих срочной военной службы и граждан, которые проходят службу в резерве. В мероприятиях приняли участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих, призванных в ряды белорусской армии.

У стен легендарной Брестской крепости сотни новобранцев дали торжественную клятву на верность Родине. Более 550 молодых воинов будут проходить службу в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, 111-й гвардейской артиллерийской бригаде, 115-м зенитном ракетном полку, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Новое пополнение поздравили с этим знаменательным событием командующий силами специальных операций Вооруженных сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко, представители местных органов власти и духовенства.

Родные и близкие юношей приехали в Брест из многих городов страны, чтобы увидеть торжественный ритуал.

В министерстве пожелали новобранцам удачи, "ведь с принятием Военной присяги служба для молодых воинов началась с чистого листа".