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Молодое пополнение Вооруженных сил Беларуси приняло Военную присягу
10.06.2017 17:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Торжественные мероприятия, посвященные принятию Военной присяги новым полонением, прошли в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси.
© Sputnik Игорь Зарембо
В торжественной обстановке клятву на верность Родине произнесли более 7,5 тысяч военнослужащих срочной военной службы и граждан, которые проходят службу в резерве. В мероприятиях приняли участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих, призванных в ряды белорусской армии.
У стен легендарной Брестской крепости сотни новобранцев дали торжественную клятву на верность Родине. Более 550 молодых воинов будут проходить службу в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, 111-й гвардейской артиллерийской бригаде, 115-м зенитном ракетном полку, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Новое пополнение поздравили с этим знаменательным событием командующий силами специальных операций Вооруженных сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко, представители местных органов власти и духовенства.
Родные и близкие юношей приехали в Брест из многих городов страны, чтобы увидеть торжественный ритуал.
В министерстве пожелали новобранцам удачи, "ведь с принятием Военной присяги служба для молодых воинов началась с чистого листа".
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Клятву на верность Родине произнесли более 7,5 тысяч военнослужащих срочной военной службы и граждан, которые проходят службу в резерве.
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