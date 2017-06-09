ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сплошная милота. В Гродно впервые провели праздник хорька

10.06.2017 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно впервые прошел необычный праздник — День хорька. В парке имени Жилибера собрались любители экзотических животных, сами «виновники торжества» — хорьки всех видов и мастей — и, конечно, зрители.


Праздник «В гостях у хорька» организовали участники БРОО «Фуриттус», которое объединяет любителей этих зверьков.

Посетители могли подержать на руках животных, сфотографироваться с ними, узнать об особенностях содержания, а также увидеть различные конкурсы. Например, хорьки должны были преодолеть полосу препятствий «Аджилити». Правда, не все животные хотели участвовать в конкурсе и к сожалению зрителей сходили с дистанции, даже не начав соревнования. Хозяева лишь пожимали плечами: хорек — животное своенравное и будет делать только то, что ему по нраву. Правда, приманивали своих питомцев специальным витаминным маслом, чтобы те все-таки преодолели препятствия.























Прошел и конкурс костюмов. Были зверьки в тельняшках, забавных шляпках и даже в костюме паука.

Организаторы говорят, что главной целью мероприятия было знакомство горожан с хорьками как с домашними животными. Хозяева зверьков с удовольствием делились особенностями содержания хорьков в домашних условиях. Рассказывали, что особого ухода хорьки не требуют, едят сухой корм, а с более традиционными для города питомцами — собаками и котами — дружат.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно впервые прошел необычный праздник - День хорька. В парке имени Жилибера собрались любители экзотических животных, сами "виновники торжества" - хорьки всех...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Молодое пополнение Вооруженных сил Беларуси приняло Военную присягу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика