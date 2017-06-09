Сплошная милота. В Гродно впервые провели праздник хорька

В Гродно впервые прошел необычный праздник — День хорька. В парке имени Жилибера собрались любители экзотических животных, сами «виновники торжества» — хорьки всех видов и мастей — и, конечно, зрители.





Праздник «В гостях у хорька» организовали участники БРОО «Фуриттус», которое объединяет любителей этих зверьков.

Посетители могли подержать на руках животных, сфотографироваться с ними, узнать об особенностях содержания, а также увидеть различные конкурсы. Например, хорьки должны были преодолеть полосу препятствий «Аджилити». Правда, не все животные хотели участвовать в конкурсе и к сожалению зрителей сходили с дистанции, даже не начав соревнования. Хозяева лишь пожимали плечами: хорек — животное своенравное и будет делать только то, что ему по нраву. Правда, приманивали своих питомцев специальным витаминным маслом, чтобы те все-таки преодолели препятствия.















































Прошел и конкурс костюмов. Были зверьки в тельняшках, забавных шляпках и даже в костюме паука.

Организаторы говорят, что главной целью мероприятия было знакомство горожан с хорьками как с домашними животными. Хозяева зверьков с удовольствием делились особенностями содержания хорьков в домашних условиях. Рассказывали, что особого ухода хорьки не требуют, едят сухой корм, а с более традиционными для города питомцами — собаками и котами — дружат.