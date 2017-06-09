Найденного в Могилевском районе 5-летнего мальчика из России передали бабушке

5-летнего гражданина России Якова Зиборова, которого нашли в Могилевском районе белорусские правоохранители, передали родной бабушке. Процедура прошла в Хиславичском районе России.

Как рассказала TUT.BY директор социально-педагогического центра Могилевского района Наталья Гуркова, при этом присутствовали представители органов опеки, российского Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, а также множество российских СМИ.

По словам Натальи Гурковой, мальчик бабушку сразу узнал.

О месте нахождения Якова Зиборова не было известно с марта 2016 года. В СК России рассказали, что в июле 2016 года члены религиозного сообщества похитили 5-летнего мальчика из квартиры на севере Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой.

7 июня ребенка нашли могилевские сыщики . Мальчика сопровождал гражданин Российской Федерации. Подробно о том, кто этот мужчина и где он находится после задержания, в УВД Могоблисполкома не сообщают. Силовики также не разглашают, при каких обстоятельствах нашли ребенка.

Следствие установило лиц, причастных не только к похищению ребенка, но и к совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Троих соучастников задержали на территории иностранных государств. Их экстрадируют. Российские СМИ сообщают, что подозреваемого в похищении ребенка — 40-летнего уроженца Хабаровска — накануне задержала болгарская полиция, а мать мальчика является последовательницей секты, члены которой могли похитить ребенка.

Все время, пока ребенка не передали бабушке, он находился в приюте Могилевского района, где ему сразу оказали всю необходимую помощь. С момента обнаружения ребенка могилевские органы опеки оперативно подготовили все документы для того, чтобы Яков как можно скорее вернулся в семью, к бабушке с дедушкой.