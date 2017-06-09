Красные ленты, черные костюмы и вечерние платья. Выпускники прошли маршем по центру Бреста

10 июня выпускники школ Ленинского района Бреста торжественным маршем прошли по улице Ленина.

































































670 одиннадцатиклассников проследовали колонной в сопровождении оркестра в городской парк культуры и отдыха, где для них подготовили праздничную программу «Алые паруса».

На сцене Театра эстрады лучшим учащимся вручили медали. В этом году в Ленинском районе обладателями золотых медалей стали 39 выпускников, 20 из которых — учащиеся гимназии № 1.