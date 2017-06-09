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Красные ленты, черные костюмы и вечерние платья. Выпускники прошли маршем по центру Бреста

10.06.2017 20:21 — Новости Общества | Tut.by  
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10 июня выпускники школ Ленинского района Бреста торжественным маршем прошли по улице Ленина.
































670 одиннадцатиклассников проследовали колонной в сопровождении оркестра в городской парк культуры и отдыха, где для них подготовили праздничную программу «Алые паруса».

На сцене Театра эстрады лучшим учащимся вручили медали. В этом году в Ленинском районе обладателями золотых медалей стали 39 выпускников, 20 из которых — учащиеся гимназии № 1.

 
Теги: Брест
 
 
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670 одиннадцатиклассников прошли от площади Ленина до городского парка.

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