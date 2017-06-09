В субботу в Верхнем городе прошел День многонациональной России, на котором присутствовали посол этой страны Александр Суриков и глава Минска Андрей Шорец. Мы прошлись вместе с ними по фестивалю и оценили происходящее. Своим мнением о празднике также поделились минчане разных возрастов.





Официальное начало фестиваля было запланировано на час дня, но уже в 12.50 возле Ратуши достаточно народу. Пермский оркестр играет «Калинку», волонтеры раздают триколоры, а дети фотографируются с ростовыми куклами.





Вскоре появляется посол России Александр Суриков. Он благодарит Мингорисполком и лично Андрея Шорца за инициативу проведения фестиваля, которую поддержало посольство и общественные организации. Суриков говорит, что на празднике представлена культура разных народов России, с которой могут ближе познакомиться белорусы.

— Но нас сильно особенно сближать не надо, потому что мы и в давние времена были братьями. И после распада Советского Союза наши отношения крепли. Есть, конечно, шероховатости, но отношения крепли.





Вскоре на празднике появляется и глава Минска Андрей Шорец. Он пришел сюда сразу с ралли «Олдтаймеръ» . Шорец благодарит посольство и лично Сурикова за возможность стать на этом празднике «ближе к россиянам, к нашим братьям».

После официальных речей глава Минска с семьей и дипломат идут осматривать площадки фестиваля. Первым делом подходим к палатке с пирожками, сушками и квасом. «Квас очаковский. Везли из России. Да, специально ездили», — сразу анонсируют гостям.





Дальше двигаемся вдоль палаток с промыслами разных народов России. «Ваня, посмотри какой дядя», — говорит Шорец своему сыну, показывая на представителя дагестанской диаспоры.

«Сфотографируешься с дядей?», — спрашивает его мама, но при приближении «дяди» ребенок пугается и прячется.





«Посмотри, я уже не такой страшный», — говорит мужчина, снимая шапку, а мы двигаемся дальше.

Тут же гостей останавливает представитель Faberlic и рассказывает, что это одна из лучших продукций в мире. У Шорца в руках сразу оказывается каталог продукции, который он отдает жене. «Компания Faberlic — мировой бренд», — кричит в вдогонку ее представитель.

А вот возле кафе «Верхний город» свою продукцию представил российский автопром. «Цвета у нее интересные. Таких цветов, в которые красят Lada Vesta я не видел ни у кого. И места достаточно», — говорит Шорец, открывая заднюю дверь авто.





«Но это не Mercedes, конечно», — добавляет глава Минска.

«Ну, пока да», — улыбается Суриков.

«Это Audi?», — спрашивает маленькая дочь Шорца.

«Нет, это не совсем Audi пока. Пока Lada», — поясняет ребенку дипломат, после чего все внимание детей перекинулось на новые «Газели».





Для детей на празднике также установили большую площадку от «Полесья», которая впервые появилась здесь на шведском празднике неделю назад. Возможно, она будет тут каждую субботу.

Кроме того, в разных зонах фестиваля дети с интересом разрисовывают матрешек, мастерят поделки и рисуют цветными мелками на асфальте. А вот для тех, кто хотел более активных развлечений, работает спортивная площадка. Там можно побросать кольца и поучаствовать в перетягивании каната.

























Взрослые же могут не только слушать музыку, но и купить разные сувениры: от икон, платков и гжели, до дагестанских ножей. Но большее внимание публики привлекало то, что раздавали бесплатно.

«Ну что, пошли хомячить?», — радостно говорит парень девушке, отстояв очередь из человек сорока за бесплатной солдатской кашей с тушенкой. Стоит отметить, что кашу накладывали оперативно и никто особо долго не ждал.





























Как на шведском празднике, не было и скопления возле палаток с едой, большинство из которых снова были частные. Из известных среди них мы заметили «Оливье», «Веранду» и Kitch’n, которые тоже ввели сегодня в меню некоторые блюда русской кухни.

На фудкорте встречаем Вадима, который занимается полиграфией. Он пришел на праздник с супругой. Ребята говорят, что о мероприятии узнали случайно: проходили мимо.

— Мы только пришли, но сразу можем сказать, что организация хорошая. Праздник масштабный.





Молодой человек говорит, что несколько раз бывал по работе в России. Считает, что наши народы во многом похожи. А мы интересуемся, какие качества белорусам можно было бы перенять у россиян и наоборот.

— Надо, наверное, белорусам быть наглее, точнее напористее, как россияне. Тогда у нас, может, будет более масштабно развиваться мелкий бизнес. А россиянам я советовал бы перенять у белорусов манеру вождения авто.

Возле палатки с дагестанскими товарами встречаем военнослужащего Вадима и Светлану. Супруги говорят, что не знали о российском празднике. Пришли потому, что здесь будут выступать их знакомые.

— На первый взгляд, все организовано очень даже достойно.





Перенять же россиянам у белорусов Вадим и Светлана посоветовали искреннюю, а не показную духовность.

— Не в обиду россиянам, но многие из них ходят в храм, как на экскурсию.

При этом, по мнению супругов, россияне более открытые, чем белорусы.

— Белорусы же много держат в себе и часто никто не знает, что на самом деле думает белорус.

Пенсионеры, экс-тренер по боксу Владимир Александрович и бывшая сотрудница одного из столичных институтов Таиса Иосифовна пришли на праздник с маленькой внучкой. Они тоже не знали, что тут будет именно День многонациональной России.

— Мы пришли, чтобы показать внучке семилетнюю девочку, которая тут будет вечером выступать. Но праздник и сейчас прекрасный. Хорошая организация и мы много чего купили.





А вот о заимствовании качеств у россиян супруги говорят сдержанно. Отмечают, что главное для белорусов — свое не растерять.

— Видите, все говорим по-русски. Свою же «мову» почти забыли, и мы с большим восхищением смотрим на тех людей, которые говорят на родном языке. И вот это можно было бы перенять у русских, потому что они свой язык ценят и дорожат им.

Россиянам же, по мнению пенсионеров, можно было бы перенять белорусское спокойствие.

— А также уважение друг к другу. Ведь наша белорусская культура формировалась в Великом княжестве Литовском. Но к сожалению, и это у нас утрачивается.



