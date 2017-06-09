ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приговоренного к 4 годам по делу фанатов ФК "Партизан" Вадима Бойко выпустили из СИЗО под подписку

10.06.2017 21:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фигуранта «дела антифашистов» Вадима Бойко выпустили из Жодинского СИЗО под подписку, несмотря на то, что парень был осужден на четыре года лишения свободы. Об этом Naviny.by рассказала правозащитница Анастасия Лойко.

«16 июня в Минском городском суде будет рассмотрена апелляция на приговор, — отметила Лойко. — Возможно, судьи, изучив материалы дела, приняли решение, что в отношении Бойко следует изменить меру пресечения. По остальным фигурантам дела такой информации у нас пока нет».

Потасовка, которая легла в основу уголовного дела, произошла в июне 2014 года. По данным правоохранителей, фанаты «Партизана» на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники — фанаты минского «Торпедо». После этого инициаторы конфликта забежали в троллейбус, выбили в нем стекла, повредили салон, распылили слезоточивый газ и напали на «торпедовцев». Действия обвиняемых расценили как особо злостное хулиганство.

В суде звучало семь фамилий потерпевших. Ущерб оценили всего в 29 рублей — это стоимость разбитого окна и порванной куртки одного из потерпевших.

Многие из потерпевших в суде заявили, что таковыми себя не считают.

«Минсктранс» отозвал гражданский иск о возмещении вреда, так как еще до начала процесса весь ущерб был погашен. Никто из потерпевших не писал заявление в милицию на обвиняемых. Никто из них не просил о строгом наказании. Максимум — штраф.

Однако суд избрал суровое наказание для обвиняемых. Ключевой фигурант — Илья Воловик — приговорен к 10 годам лишения свободы. Его друзья Филипп Иванов и Вадим Бойко — к 4 годам колонии, Дмитрий Цеханович — к 6 годам лишения свободы. Обвиняемые Артем Кравченко и Андрей Чертович, которым вменяли незаконный оборот наркотиков, получили по 12 лет колонии каждый.

У Вадима Бойко, которого освободили из Жодинского СИЗО, врожденная гемангиома (доброкачественная опухоль). Однако по данным правозащитников, мера пресечения изменена не по медицинским показателям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Многія мяне называлі Індзіра". Як дзяўчынка з Пружанскага раёну стала хрэсніцай Індзіры Гандзі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика