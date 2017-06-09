Фигуранта «дела антифашистов» Вадима Бойко выпустили из Жодинского СИЗО под подписку, несмотря на то, что парень был осужден на четыре года лишения свободы. Об этом Naviny.by рассказала правозащитница Анастасия Лойко.

«16 июня в Минском городском суде будет рассмотрена апелляция на приговор, — отметила Лойко. — Возможно, судьи, изучив материалы дела, приняли решение, что в отношении Бойко следует изменить меру пресечения. По остальным фигурантам дела такой информации у нас пока нет».

Потасовка, которая легла в основу уголовного дела, произошла в июне 2014 года. По данным правоохранителей, фанаты «Партизана» на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники — фанаты минского «Торпедо». После этого инициаторы конфликта забежали в троллейбус, выбили в нем стекла, повредили салон, распылили слезоточивый газ и напали на «торпедовцев». Действия обвиняемых расценили как особо злостное хулиганство.

В суде звучало семь фамилий потерпевших. Ущерб оценили всего в 29 рублей — это стоимость разбитого окна и порванной куртки одного из потерпевших.

Многие из потерпевших в суде заявили, что таковыми себя не считают.

«Минсктранс» отозвал гражданский иск о возмещении вреда, так как еще до начала процесса весь ущерб был погашен. Никто из потерпевших не писал заявление в милицию на обвиняемых. Никто из них не просил о строгом наказании. Максимум — штраф.

Однако суд избрал суровое наказание для обвиняемых. Ключевой фигурант — Илья Воловик — приговорен к 10 годам лишения свободы. Его друзья Филипп Иванов и Вадим Бойко — к 4 годам колонии, Дмитрий Цеханович — к 6 годам лишения свободы. Обвиняемые Артем Кравченко и Андрей Чертович, которым вменяли незаконный оборот наркотиков, получили по 12 лет колонии каждый.

У Вадима Бойко, которого освободили из Жодинского СИЗО, врожденная гемангиома (доброкачественная опухоль). Однако по данным правозащитников, мера пресечения изменена не по медицинским показателям.