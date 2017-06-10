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С мира по блюду: в Минске открылся фестиваль уличной еды
10.06.2017 22:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске открылся фестиваль
В центре города можно быстро и вкусно перекусить под музыку. Шеф-повар узбекского ресторана Хасан Ниязов приготовил плов на тысячу порций.
«Баран здесь парной, мы свежего резали, и вот морковь, у нас желтая морковь из Узбекистана», - говорит шеф-повар.
На фестивале уличной еды можно совершить гастрономическую кругосветку. Армянский шашлык, русские блины и пирожки, два шага - уже Израиль. За считанные минуты здесь
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