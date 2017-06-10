С мира по блюду: в Минске открылся фестиваль уличной еды

В Минске открылся фестиваль уличной еды . Кафе и рестораны столицы предлагают гостям попробовать самые разные угощения, а шеф-повара проводят мастер-классы и рассказывают секреты приготовления изысканных блюд. Несколько уроков взяла корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

В центре города можно быстро и вкусно перекусить под музыку. Шеф-повар узбекского ресторана Хасан Ниязов приготовил плов на тысячу порций.

«Баран здесь парной, мы свежего резали, и вот морковь, у нас желтая морковь из Узбекистана», - говорит шеф-повар.