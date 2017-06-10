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С мира по блюду: в Минске открылся фестиваль уличной еды

10.06.2017 22:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открылся фестиваль уличной еды. Кафе и рестораны столицы предлагают гостям попробовать самые разные угощения, а шеф-повара проводят мастер-классы и рассказывают секреты приготовления изысканных блюд. Несколько уроков взяла корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

В центре города можно быстро и вкусно перекусить под музыку. Шеф-повар узбекского ресторана Хасан Ниязов приготовил плов на тысячу порций.

«Баран здесь парной, мы свежего резали, и вот морковь, у нас желтая морковь из Узбекистана», - говорит шеф-повар.

На фестивале уличной еды можно совершить гастрономическую кругосветку. Армянский шашлык, русские блины и пирожки, два шага - уже Израиль. За считанные минуты здесь готовят фалафель.

Мясные блюда каждый день
 
Теги: Минск
 
 
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В центре города можно быстро и вкусно перекусить под музыку.

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