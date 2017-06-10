Пятилетнего Яшу, найденного под Могилевом, вернули бабушке

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Состоялась долгожданная встреча бабушки и пропавшего российского мальчика Яши Зиборова, обнаруженного под Могилевом, сообщили в субботу в эфире телеканала ОНТ.

Растить Яшу теперь будет бабушка. Женщина оформила предварительную опеку. По данным телеканала, вскоре она с мужем планирует усыновить внука. Также через суд бабушка попробует добиться лишения матери прав на Яшу.

Мальчик вернулся домой благодаря совместной работе МВД Беларуси и России. Ребенок был обнаружен в машине, которую остановили для проверки на трассе Минск — Могилев.

"В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к его исчезновению", — сообщила начальник отдела УВД Могилевского облисполкома Елена Пуцик в эфире ОНТ.

Правоохранительные органы в четверг сообщили об обнаружении в Беларуси пятилетнего ребенка, пропавшего из московской квартиры в марте 2016 года. Выяснилось, что мать ребенка является фигурантом уголовного дела и участником религиозной секты. Она покинула Россию в прошлом году, сейчас женщина задержана в Мексике правоохранительными органами.

По данным российского омбудсмена Анны Кузнецовой, мать передала мальчика двум мужчинам-сектантам, и с марта 2016 года местонахождение ребенка было неизвестно.