Шашки, кони и джигиты: казачий фестиваль прошел под Брестом

БРЕСТ, 10 июн — Sputnik. Чтобы обычные белорусы могли познакомиться с традициями и культурой казачества, было решено провести открытое мероприятие в станице под Брестом, рассказал атаман брестских казаков Григорий Исайков.

На фестиваль "Казачьи традиции" съехались казаки из Бреста, Минска, Могилева, Полоцка, Пинска, Солигорска, Ганцевичей, Барановичей, Дрогичина и других регионов.

"Казаки общаются между собой, собираются, решают общие вопросы. И зимой на общем круге было принято решение о проведении какого-то открытого мероприятия, чтобы наши граждане могли познакомиться с традициями, культурой казачества, посмотреть, кто такие казаки сегодня, чем мы заняты, чем мы увлекаемся", — рассказал Григорий Исайков.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Казаки в бою одинаково хорошо владели и левой, и правой рукой

Перед гостями выступили джигиты, демонстрирующие искусство владения шашкой — фланкировку.

"Очень рано начинали обучать молодых казаков владению шашкой. Офицерских сыновей учили владеть оружием с семи лет, сыновей простых казаков — с десяти. Давали маленькие шашечки, они были легкие, короткие. Загоняли казачка по середину голени в водоем и учили сначала рубить воду. Он должен был так наносить удар по воде, чтобы не было всплесков и клинок в воде не уводило. Одно плавное, ровное движение, как сквозь воздух. После этого брались тоненькие веточки, подвешивались тушки животных, и на них отрабатывали удары", — объяснил чемпион Беларуси по рубке шашкой Сергей Исайков.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Чемпион Беларуси по рубке шашкой Сергей Исайков может порубить бутылку восемь раз

Какие-то из приемов применялись в бою, а какие-то нужны для развития моторики, чтобы в бою казак, не задумываясь, мог вывести клинок из любой позиции на ударную — по врагу.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Большинство приемов на лошади применялись казаками в бою, чтобы дотянуться шашкой до врага, укрыться от нападения или спасти товарища

Еще одно умение, которым необходимо владеть настоящему казаку — джигитовка — выполнение трюков наездниками верхом на коне. В показательных выступлениях приняли участие казаки, выступавшие на чемпионате мира по джигитовке. Джигиты спрыгивали на ходу с лошади, разворачивались на седле, стояли верхом.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Некоторые трюки всадников смертельно опасны, например, езда на коне стоя

В лесу инструкторы военно-патриотического центра "Казачий Спас" разбили лагерь, на примере которого показали устройство укрытий из подручных материалов, разведение костров различных видов и использование "природной кладовой", трав и ягод. Эти навыки помогали выжить в зимнем лесу при температуре —15 градусов.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Гостям продемонстрировали, как казаки выживали в полевых условиях при минусовых температурах

Казачьи гуляния закончились песнями и играми, а желающие могли остаться на круглый стол на тему истории казачества в Беларуси.