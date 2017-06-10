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Шашки, кони и джигиты: казачий фестиваль прошел под Брестом
10.06.2017 21:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 10 июн — Sputnik. Чтобы обычные белорусы могли познакомиться с традициями и культурой казачества, было решено провести открытое мероприятие в станице под Брестом, рассказал атаман брестских казаков Григорий Исайков.
На фестиваль "Казачьи традиции" съехались казаки из Бреста, Минска, Могилева, Полоцка, Пинска, Солигорска, Ганцевичей, Барановичей, Дрогичина и других регионов.
"Казаки общаются между собой, собираются, решают общие вопросы. И зимой на общем круге было принято решение о проведении какого-то открытого мероприятия, чтобы наши граждане могли познакомиться с традициями, культурой казачества, посмотреть, кто такие казаки сегодня, чем мы заняты, чем мы увлекаемся", — рассказал Григорий Исайков.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Казаки в бою одинаково хорошо владели и левой, и правой рукой
Перед гостями выступили джигиты, демонстрирующие искусство владения шашкой — фланкировку.
"Очень рано начинали обучать молодых казаков владению шашкой. Офицерских сыновей учили владеть оружием с семи лет, сыновей простых казаков — с десяти. Давали маленькие шашечки, они были легкие, короткие. Загоняли казачка по середину голени в водоем и учили сначала рубить воду. Он должен был так наносить удар по воде, чтобы не было всплесков и клинок в воде не уводило. Одно плавное, ровное движение, как сквозь воздух. После этого брались тоненькие веточки, подвешивались тушки животных, и на них отрабатывали удары", — объяснил чемпион Беларуси по рубке шашкой Сергей Исайков.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Чемпион Беларуси по рубке шашкой Сергей Исайков может порубить бутылку восемь раз
Какие-то из приемов применялись в бою, а какие-то нужны для развития моторики, чтобы в бою казак, не задумываясь, мог вывести клинок из любой позиции на ударную — по врагу.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Большинство приемов на лошади применялись казаками в бою, чтобы дотянуться шашкой до врага, укрыться от нападения или спасти товарища
Еще одно умение, которым необходимо владеть настоящему казаку — джигитовка — выполнение трюков наездниками верхом на коне. В показательных выступлениях приняли участие казаки, выступавшие на чемпионате мира по джигитовке. Джигиты спрыгивали на ходу с лошади, разворачивались на седле, стояли верхом.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Некоторые трюки всадников смертельно опасны, например, езда на коне стоя
В лесу инструкторы военно-патриотического центра "Казачий Спас" разбили лагерь, на примере которого показали устройство укрытий из подручных материалов, разведение костров различных видов и использование "природной кладовой", трав и ягод. Эти навыки помогали выжить в зимнем лесу при температуре —15 градусов.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Гостям продемонстрировали, как казаки выживали в полевых условиях при минусовых температурах
Казачьи гуляния закончились песнями и играми, а желающие могли остаться на круглый стол на тему истории казачества в Беларуси.
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Казаки из разных регионов Беларуси продемонстрировали свои навыки владения конем и шашкой во время джигитовки и фланкировки.
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