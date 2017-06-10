​Многодетная семья в Наровлянском районе полгода живет без воды

Многодетная семья в деревне Грушевка Наровлянского района полгода живет без воды. На все просьбы подключить ближайшую к дому коммунальщики отвечают, что не положено.

В ситуации, когда вода стала на вес золота, эта многодетная семья оказалась еще в январе. Причина — в уличных колонках. Для Жанны и ее детей это был единственный источник. Все три отключили от водоснабжения без предупреждения.

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Первые два месяца еще надеялась, что вода вернется в колонки — думала, авария. Затем смирилась и обратилась за помощью к соседям, у которых есть колодец. А это — полкилометра в одну сторону.

И Жанна, по сути, единственная в деревне, кто оказался в безвыходной ситуации. В остальных домах либо колодец, либо центральный водопровод. Показывает квитанции: за уличную колонку всегда исправно платила. А коммунальщики в ответ на просьбу включить воду предложили ей отдельную трубу — за ее счет.

— У меня пока таких средств нет, чтобы провести во двор. Это хорошо, что сейчас дожди идут, а жара будет под тридцать градусов… Где воду набрать, если и в колодце уровень воды тоже падает? — итересуется Жанна.

В местном коммунальном предприятии сообщили, отключение колонок — плановое. Кто-то от них просто отказывается, где-то — большие долги, а у кого-то, как в случае с многодетной матерью, и вовсе перерасход. По документам пользоваться водой в этом доме имеет право только один человек, поэтому разговор с хозяйкой был коротким.

— Фактически проживают в доме пять человек, но договор до сих пор на одного только. В результате потребление воды растет, у нас автоматически растет неучтенный расход воды, это потери, это убыток предприятию, — говорит Виктор Красюков, и.о. главного инженера предприятия «Жилкомстрой» Наровлянского района.

О том, что семья оказалась в тяжелом положении, в сельском исполкоме все это время, уверяют, даже не знали. А иначе, подсказали бы коммунальщикам более мягкий выход из ситуации. Обещают сделать исключение и закрыть вопрос уже на ближайшем совещании.

— Я думаю, мы постараемся все-таки подключить эту колонку, чтобы у людей была вода, все-таки семья многодетная, маленькие дети, в школу надо собираться, — рассказывает Валерий Рагуля, председатель Вербовичского сельского исполкома.

Обещают помочь и с центральным водопроводом — многодетная мать может рассчитывать на длительную рассрочку. Но для Жанны это все — ближайшая перспектива, а вода нужна сегодня. Очередного ведра едва хватает на обед и стирку.