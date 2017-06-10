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Работники легпрома празднуют сегодня профессиональный праздник

11.06.2017 08:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Профессиональный праздник — День работника легкой промышленности — отмечают в это воскресенье в Беларуси.

День работника легпрома — главный праздник для всех трудящихся в этой отрасли белорусской экономики. В этом году день работника легкой промышленности выпал на 11 июня.

Как поздравить работников легпрома с профессиональным праздником и как сегодня развивается сфера легкой промышленности — в специальном обзоре Sputnik >>

В Беларуси сегодня насчитывается более двух тысяч предприятий легкой промышленности. Самый крупный игрок в этой отрасли — концерн "Беллегпром", который объединяет более сотни предприятий и является одним из самых больших предприятий в республике.

Всего же день работника легкой промышленности отмечают 11 июня десятки тысяч белорусов. Sputnik поздравляет всех причастных к профессиональному празднику!

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси сегодня насчитывается более двух тысяч предприятий отрасли, а празднуют День работников легкой промышленности в Беларуси десятки тысяч человек.

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