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Работники легпрома празднуют сегодня профессиональный праздник
11.06.2017 08:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Профессиональный праздник — День работника легкой промышленности — отмечают в это воскресенье в Беларуси.
День работника легпрома — главный праздник для всех трудящихся в этой отрасли белорусской экономики. В этом году день работника легкой промышленности выпал на 11 июня.
Как поздравить работников легпрома с профессиональным праздником и как сегодня развивается сфера легкой промышленности —
В Беларуси сегодня насчитывается более двух тысяч предприятий легкой промышленности. Самый крупный игрок в этой отрасли — концерн "Беллегпром", который объединяет более сотни предприятий и является одним из самых больших предприятий в республике.
Всего же день работника легкой промышленности отмечают 11 июня десятки тысяч белорусов. Sputnik поздравляет всех причастных к профессиональному празднику!
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В Беларуси сегодня насчитывается более двух тысяч предприятий отрасли, а празднуют День работников легкой промышленности в Беларуси десятки тысяч человек.
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