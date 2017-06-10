Записки заключенного: разные зеки – разные права

Василий Винный, специально для Sputnik.

В принципе, чтобы чувствовать себя хорошо в зоне, нужно не так уж много: еда, быт и знание того, что тебе никто не помешает спокойно жить. Оно как бы и немного, но добиться этого весьма сложно. Несмотря на то, что все зеки братья, живут по общим понятиям и должны помогать друг другу, на деле, если человек не может "перегрызть глотку" в одно касание, на нем будут ездить все, кому не лень. Кто-то просто попытается испортить жизнь из любви к искусству, а кто-то попробует обобрать до нитки и еще сделать своим "конем" (слугой), и все это с добродушной улыбкой и разговорами о взаимопомощи.



© Sputnik Алексей Филиппов Записки заключенного: по всем правилам

Следует помнить

Попадая в зону, следует помнить античную пословицу: "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Возможности в лагере у всех разные, и ни о каком равноправии не может быть и речи. Обычно добиваются прав за время отсидки, постепенно или сразу демонстрируя окружающим свое место в пищевой цепочке: где нужно — кулаками (но это уже в исключительных случаях), где — хитростью, а где и обычной наглостью.

Попадая в зону, следует помнить, что, даже заняв определенное положение в арестантском обществе, ты не можешь расслабиться ни на секунду. Каждый день складывается бесчисленное количество ситуаций, когда из-за одного слова, сказанного кем-то в плохом настроении и проигнорированного тобой, ты можешь оказаться в самом низу тюремной иерархии.

Попадая в зону, следует помнить, что любое место, на котором находится человек, каким бы незавидным оно ни казалось, всегда хочет кто-то занять, и поэтому надо смотреть в оба.

Попадая в зону, следует помнить, что в зоне, как и на воле, никогда не было и не будет равноправия. О нем, как и о том, что все мы братья, вспоминают лишь тогда, когда от человека что-то нужно.

Попадая в зону, следует помнить, что все, абсолютно все, зависит только от тебя. И те место и положение, которые ты занял в тюремной жизни, выбрал ты себе сам, своей жизнью на свободе и поведением в неволе.



© Sputnik Иван Руднев Записки заключенного: кто не без греха

Попадая в зону, следует помнить многое.

Биография

Есть две категории заключенных, имеющих, так сказать, VIP-статус: те, кто добился его за время отсидки, и те, кто заехал в зону с улучшенными правами сразу. Первые — довольно нервные ребята, поскольку им приходится подтверждать свое особое положение весь срок. Вторые же спокойны и относительно дружелюбны, ведь они знают, что в колонии им никому ничего доказывать не нужно: отношение к ним в лагере — результат их жизни на свободе.

Если с первой категорией осужденных все ясно, — это обычные зеки, выходцы "из народа", так сказать, которые потом и кровью выбивают себе место "под арестантским солнцем", то вторые — это бывшие чиновники, милиционеры, бизнесмены и прочие категории граждан, либо занимавших на свободе высокое положение, либо обладавших большими деньгами. О таких заключенных обычно заботится сама администрация, которая готовит им "теплое место" еще до того, как они попали в отряд.

Лирическое отступление: бизнесмен

Я сидел в СИЗО под следствием как раз в то время, когда на Володарке рухнула одна из башен. Чтобы разгрузить централ, людей начали развозить по разным тюрьмам, а в здании бывшего штрафного изолятора ИК-1 (которое к тому времени практически расформировали) сделали что-то вроде филиала Володарки. В нем находились подследственные и осужденные, приписанные к судам двух минских районов.

"Филиал" получился небольшой, буквально на пару десятков камер, в одной из которых сидел очень крупный бизнесмен. Его дело в свое время гремело по необъятным просторам нашей Родины. Сергей (назовем его так) к тому времени "отдыхал" в зоне уже пару лет и, по идее, должен был растерять все связи и влияние. Но не тут-то было: он сам выбирал того, кого заселяли к нему в камеру. А на обед (я это лично видел) начальник нашего "филиала" собственноручно приносил ему еще теплую курицу-гриль, купленную в соседней "Короне", и салатики. По сравнению с остальными заключенными, Сергей очень хорошо себя чувствовал в тюрьме, да и в зоне, думаю тоже.



© Sputnik Максим Богодвид Записки заключенного: казнить нельзя помиловать

Спокойная жизнь

Другие зеки таких заключенных тоже не трогают. В принципе, их не получится сильно "тронуть": поднаторевшие в подковерной борьбе еще на свободе, они отточили умение плести интриги до профессионализма. А учитывая, что почти в любом споре администрация постарается поддержать бывшего чиновника, милиционера или бизнесмена, они становятся практически неуязвимыми.

Кроме денег, связей и умения плести интриги, эти заключенные создавали своеобразные кланы. Общаясь с зеками относительно вежливо и дружелюбно, они никого к себе близко не подпускали. Более того, если среди остальных заключенных периодически возникали какие-то ссоры, то эти никогда не выясняли отношений, а, наоборот, старались друг друга поддержать. Почему они всячески сглаживали острые углы в отношениях и старались не выплескивать негатив на "своих"? Думаю, потому, что они изначально знали: зона — вражеская территория и, как на любой войне, они были вынуждены объединиться. Для других же зеков в колонии не было общих врагов, поэтому все они были разобщены, и каждый старался блюсти свои интересы.

Начало

В нашей зоне не всегда сидело столько разнообразных чиновников, милиционеров и предпринимателей. Их стали завозить, когда расформировали ИК-1. Мне рассказывали, что перед тем, как в зону "подняли" (завели из карантина в отряд) первого милиционера, зеки в один голос уверяли, что порвут его на части.

"Подняли" сразу несколько БСников (бывших сотрудников органов внутренних дел). Зеки поднапряглись, кому-то из них, вроде, даже дали пару тумаков. Но! Зоновские опера и грамотное поведение самих бывших милиционеров быстро усмирили заключенных и, когда я приехал в зону, БСники и разного рода чиновники чувствовали себя в ней относительно неплохо. Когда же я освобождался, их положение в арестантском обществе заметно укрепилось, и они имели далеко не последнее слово в решении бытовых вопросов.

Лирическое отступление: милиционер

Со мной в отряде сидел бывший высокопоставленный сотрудник МВД. Посадили его уже за занятия бизнесом после выхода на пенсию. Казалось бы, вот он — один из главных недругов любого арестанта! На нем можно отыграться за всех следователей, прокуроров и надзирателей!

Но этот дедушка с добрыми глазами и волчьей хваткой сразу же после того, как заехал в зону, лег на нижнюю нару (у зеков иногда уходит по несколько лет на то, чтобы переехать с верхней нары вниз). А потом, довольно быстро, его переложили еще и в угол — нижние нары в углу считаются самыми лучшими и блатными спальными местами. Обычные зеки даже не мечтают туда лечь.

Нара нарой, вполне вероятно, что здесь поспособствовала администрация. Меня удивило отношение заключенных к этому дедушке. Они все обращались к нему на Вы, слушали его истории, демонстрировали свое уважение. Завхоз, парень, который в свое время был "смотрящим" за сектором и отсидел на "крытой" (тюрьма, где за систематическое неповиновение требованиям администрации сидят злостные нарушители), постоянно приглашал его попить чай и просто пообщаться.

Экс-представитель МВД с отеческой улыбкой смотрел на тех, кого посадили его подчиненные, и сам выбирал, кого допустить к общению с собой, а кого нет. Но всех держал на расстоянии.

Деньги — это деньги

От бывших сотрудников по качеству жизни не отставали и бизнесмены.

Но если БСников и многих чиновников администрация поддерживала из-за их связей и бывших должностей, то "бизнесам" приходилось за хорошую жизнь доплачивать. Обычно это были ремонты, замена окон на пластиковые стеклопакеты, покупка новых телевизоров и другие, скрытые от посторонних глаз денежные операции, о которых никто как бы не знал, но многие говорили.



© Sputnik / Виктор Толочко Записки заключенного: достучаться до "небес"

Когда я сидел на Володарке, мне рассказывали, что там есть камеры повышенного комфорта, где богатые зеки сделали за свой счет ремонт чуть ли не под евростандарт. И сидят там, соответственно, тоже непростые арестанты. Не знаю, насколько это было правдой, но глядя на то разделение, которое было среди заключенных, и те возможности, которыми обладали VIP-заключенные, я склонен этому верить.

Бизнесмены обычно тянулись к бывшим чиновникам и милиционерам.

Лирическое заключение: чиновник

Со мной на "химии" (исправительное учреждение открытого типа, куда отпускают из зоны за хорошее поведение) сидел бывший крупный чиновник. Повязали его за попытку дать взятку. Сам он был не минский, а из одного областного центра. В столицу чиновник не собирался переезжать, поскольку знал, что такой же уровень жизни, какой у него был, в Минске будет ему стоить огромных денег.

Сидел Владимир (назовем его так) в зоне, которая находилась в его родной области. И так получилось, что некоторые представители самого высокого начальства колонии были его хорошими знакомыми еще со свободы.

Перед тем, как попасть в отряд, каждый зек сидит две-три недели в карантине. За это время администрация к нему присматривается и решает, в какой сектор "поднять" заключенного. Строить свою жизнь и добиваться каких-то "сладких" мест и должностей заключенный начинает уже после того, как окажется в отряде.

Владимира же сразу после карантина сделали завхозом местного ПТУ — случай экстраординарный. И с первой же возможностью освободили на "химию".

Наше ИУОТ, к сожалению, было в другой области, и до него связи чиновника практически не доставали, о чем он сильно жалел. Поэтому он ушел на УДО не тогда, когда хотел, а на пару месяцев позже.

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