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В Давид-Городке убрали памятник Ленину
11.06.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
В ходе благоустройства города Давид-Городка к областным Дожинкам строителям пришлось на время убрать памятник Ленину,
Конструкция памятника позволяет при необходимости разобрать его на части, перенести на время в другое место, а по завершении работ снова собрать.
Некоторые из горожан высказали мнение, что памятник совсем уберут, но это не так. В Давид-Городокском горсовете пояснили, памятник отреставрируют, после чего установят на прежнее место.
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После реставрации его вернут на место.
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