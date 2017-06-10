В Давид-Городке убрали памятник Ленину

В ходе благоустройства города Давид-Городка к областным Дожинкам строителям пришлось на время убрать памятник Ленину, пишет Медиа-Полесье.



Фото: Медиа-Полесье

Конструкция памятника позволяет при необходимости разобрать его на части, перенести на время в другое место, а по завершении работ снова собрать.

Некоторые из горожан высказали мнение, что памятник совсем уберут, но это не так. В Давид-Городокском горсовете пояснили, памятник отреставрируют, после чего установят на прежнее место.