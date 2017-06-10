На двух прошедших днях национальных культур в Верхнем городе многие могли заметить МАЗы, которые снаружи выглядят точно так же, как автозаки. Мы спросили у главы Минска Андрея Шорца, что это за машины и зачем они стоят на въездах на территорию праздника.



День Швеции. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«Проезжал мимо — на въезде автозак. Спасибо — не надо», — пишет пользователь TUT.BY под статьей о празднике шведской культуры в Верхнем городе, который прошел неделю назад. «C автозаками на фоне. Очень символично», — комментирует еще один человек День многонациональной России , который был 10 июня возле Ратуши. Во время его проведения спецтехника стояла на въездах со стороны Академии музыки и улицы Ленина.



День России. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Андрей Шорец говорит, что эти машины поставили на въездах в места скопления людей в целях безопасности, учитывая недавние теракты в Европе.

— Видите, как во Франции, в Ницце было. А если сюда кто-то въедет? Эта машина — исключительно для безопасности. Стоит мощная машина, которую невозможно сдвинуть и перевернуть.

Глава Минска говорит, что это не автозаки, а автомобили для перевозки бойцов, которые используют в данном случае как машины прикрытия. Отмечаем, что у многих этот МАЗ ассоциируется исключительно с автозаком.

Но Шорец поясняет, что пока по техническим характеристикам альтернативы этой машине на подобных праздниках нет. Чиновник повторяет, что спецтехника здесь исключительно в целях безопасности.

— Это массовое скопление людей и не надо, чтобы у кого-то хватило ума сюда приехать. И здесь нет ни одной машины. Даже машина господина посла (Сурикова. — TUT.BY) стоит за периметром. И моя машина там стоит.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Работающие на праздниках национальных культур сотрудники МВД рассказывают, что этот бронированный МАЗ действительно внешне не отличается от автозака. Но говорят, что автозак другой внутри: там есть камеры, а здесь — нет.

Мы заглянули внутрь этого МАЗа, но фотографировать там нам не разрешили. Действительно, камер внутри нет, а есть две скамейки. Сотрудники МВД говорят, что скорее всего на всех ближайших днях национальных культур такие машины продолжат стоять на въездах в Верхний город.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY