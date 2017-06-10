Как это было. Пионерское лето: посиделки у костра и работа в парниках при совхозе

Как проводили каникулы белорусские пионеры? Летние лагеря, гимнастика на свежем воздухе, песни у костра и работа при совхозах в парниках. Предлагаем посмотреть видео советских лет, снятые вскоре после войны и в середине 80-х.





На кадрах, снятых в 1946 году, пионерский лагерь в Прилуках. Там отдыхают минчане: тут вам и гимнастика, и плавание, и посиделки у костра.

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Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 15−16, 1946 г., реж. И. Вейнерович, опер. М. Беров; киностудия «Савецкая Беларусь». Видеоматериалы подготовлены ведущим архивистом отдела использования документов и информации БГАКФФД Еленой Полещук.

Еще через десятилетие — слет юных ленинцев под Минском. Из любопытных кадров — столичные пионеры, которые едут на поезде в Смолевичи.

Палатки в пионерском лагере и вкусная еда на свежем воздухе.

— Што можа быць смачней бульбы, зваранай на паходным кастры, — восклицает голос за кадром.

В этом выпуске киножурнала «Пионер Беларуси» зрителям показывают, как ребята готовят первый выпуск собственной рукописной газеты. И необычный эпизод: над лагерем пролетает небольшой самолет и сбрасывает пионерский вымпел.

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Киножурнал «Піянер Беларусі», № 3, 1956 г., реж. Л. Матусевич, опер. С. Фрид, Г. Лейбман, Ю. Иванцов; киностудия «Беларусьфильм».

В видео 1984 года — уже не пионерский лагерь, а другой способ отдохнуть. И поработать. Зрителям показывают школьный лагерь работы и отдыха при совхозе «Ждановичи». Семиклассники Степянской школы Минского района пропалывают помидоры, морковь, свеклу. Вечерами у пионеров — вечер сатиры и юмора, а еще — футбол с командой из соседнего лагеря.

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Киножурнал «Піянер Беларусі», № 3, 1984 г., реж. Н. Князев, опер. Ю. Горулев; киностудия «Беларусьфильм».