В белорусской армии приняли присягу более 7500 новобранцев

10 июня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил более 7500 новобранцев торжественно приняли военную присягу, сообщает портал Министерства обороны.

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Клятву на верность родине произнесли более 7500 военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 1700 — в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Масштабные мероприятия прошли на площади Церемониалов в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», где присягу приняли более 550 военнослужащих Брестского гарнизона, а также на площади Победы в Витебске и кургане Славы в Гродно.