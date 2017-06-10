Умер адвокат Алексей Ермошин, сын главы Центризбиркома

Как стало известно TUT.BY, скончался адвокат Алексей Ермошин, единственный сын главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Ему было 40 лет.



Фото из Facebook Алексея Ермошина

Похороны пройдут 12 июня. Причина смерти Алексея Ермошина пока неизвестна. Как пишет «Наша Ніва» , «он должен был встретиться с клиентом, но его телефон не отвечал».

Алексей Ермошин родился в 1977 году. Окончил юрфак БГУ. Как сообщала «Салідарнасць» , он более 8 лет проработал в органах прокуратуры, из которых 2 года в должности зампрокурора Фрунзенского района Минска. После перешел в адвокатуру и в последнее время работал в Минской областной специализированной юридической консультации № 2.

Алексей Ермошин был холост. Они с матерью были очень близки, Лидия Ермошина не раз говорила про это в интервью. «Да, вся моя семья — это мой единственный сын, но мы с ним являемся друзьями, что бывает очень редко, особенно, когда сыну под 40 лет, а матери за 60», — говорила она интернет-газете Naviny.by. А в беседе с журналистом газеты «Вечерний Минск» глава ЦИК называла себя «даже чересчур» заботливой и любящей матерью, «для которой ее дитя всю жизнь было главным».