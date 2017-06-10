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Умер адвокат Алексей Ермошин, сын главы Центризбиркома
11.06.2017 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Как стало известно TUT.BY, скончался адвокат Алексей Ермошин, единственный сын главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Ему было 40 лет.
Похороны пройдут 12 июня. Причина смерти Алексея Ермошина пока неизвестна.
Алексей Ермошин родился в 1977 году. Окончил юрфак БГУ. Как
Алексей Ермошин был холост. Они с матерью были очень близки, Лидия Ермошина не раз говорила про это в интервью. «Да, вся моя семья — это мой единственный сын, но мы с ним являемся друзьями, что бывает очень редко, особенно, когда сыну под 40 лет, а матери за 60», —
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Как стало известно TUT.BY, скончался адвокат Алексей Ермошин, единственный сын главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Ему было 40 лет.
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