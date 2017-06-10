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С минских улиц скоро исчезнут палатки с фруктами и овощами

11.06.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Уже в 2018 году палаток, торгующих овощами и фруктами, станет гораздо меньше. В будущем они совсем исчезнут с минских улиц, сообщил агентству «Минск-Новости» замглавы Мингорисполкома Андрей Доморацкий.


Фото с сайта minsknews.by

— На наш взгляд, подобная форма торговли уже устарела. Соблюсти санитарные требования при такой реализации товаров сложно, цены в палатках нередко выше, чем в магазинах, порой возникают вопросы по качеству товаров, да и для продавца никаких бытовых удобств не предусмотрено. К тому же точки нередко располагаются возле дороги, где выхлопы, пыль. Поэтому мы приняли решение сворачивать такую торговлю.

Как пояснил Доморацкий, новые места под такого рода уличную торговлю больше не сдаются в аренду. Людям, которые уже арендуют площади под фруктово-овощные палатки, дадут возможность доработать до конца периода аренды, но дальше договоры продлевать не будут.

— В следующем году палатки еще останутся, поскольку срок аренды у всех продавцов разный, но число таких точек существенно сократится, — рассказал зампредседателя Мингорисполкома.

По его словам, палатки начали выставлять в тот период, когда были проблемы с поставкой фруктов-овощей в магазины. Бизнесмены оказались более маневренными и смогли насытить рынок товаром, предлагая его в такой форме. Сегодня в магазинах и на рынках полный ассортимент фруктов-овощей. Причем товар проверенный, чистый, хранится в надлежащих условиях и реализуется зачастую по акциям и скидкам.

— Осенью, скорее всего, предоставим дополнительные места для продажи овощей в микрорайонах, но палаточная торговля будет сокращаться, — констатировал заместитель председателя Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже в 2018 году палаток, торгующих овощами и фруктами, станет гораздо меньше. В будущем они совсем исчезнут с минских улиц, сообщил агентству "Минск-Новости" замглавы...

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