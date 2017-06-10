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Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке в Украину
11.06.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь подготовила гуманитарную помощь на сумму более 117 тысяч рублей для миссии Красного Креста в Украине. Груз (консервы, макароны, крупы, моющие и гигиенические средства) отправится из Минска сегодня,
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Беларусь подготовила гуманитарную помощь на сумму более 117 тысяч рублей для миссии Красного Креста в Украине. Груз (консервы, макароны, крупы, моющие и...
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