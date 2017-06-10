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Прощай, школа: выпускники делятся фотографиями в социальных сетях
11.06.2017 13:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Выпускные вечера белорусских школ, лицеев и гимназий прошли в ночь с субботы на воскресенье в большинстве учреждений среднего образования республики.
Выпускной-2017 большинство 11-классников отметили в ночь с субботы на воскресенье. После торжественных программ их ждали развлечения и традиция всех выпускных вечеров — встреча первого рассвета взрослой жизни.
Sputnik собрал фотографии выпускников школ и гимназий Беларуси из социальных сетей — знакомьтесь с подрастающим поколением!
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