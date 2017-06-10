МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Минске 11 июня

До 6 часов вечера 11 июня в Минске ожидается гроза и сильный ветер, предупреждает МЧС в твиттере.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня с 13 до 18 часов в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

Ветер и грозы сегодня. Берегите себя! pic.twitter.com/zWOg0DiJkV — 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 11, 2017

По прогнозу Белгидромета, сегодня в столице кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза (вероятность грозы 30-40%). Максимальная температура воздуха +21...23°C.