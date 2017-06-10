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МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Минске 11 июня
11.06.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by
До 6 часов вечера 11 июня в Минске ожидается гроза и сильный ветер, предупреждает МЧС в твиттере.
Сегодня с 13 до 18 часов в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.
По прогнозу Белгидромета, сегодня в столице кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза (вероятность грозы 30-40%). Максимальная температура воздуха +21...23°C.
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До 6 часов вечера 11 июня в Минске ожидается гроза и сильный ветер, предупреждает МЧС в твиттере.
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