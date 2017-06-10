|
Минским музыкантам разрешили устраивать концерты на улице
11.06.2017 15:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
«Пешеходка» - с таким хэштегом минчане выкладывают фотографии и видео в соцсети. Благодаря новому проекту известные музыканты могут устраивать концерты на пешеходных улицах и подземных переходах столицы Беларуси. Живую музыку послушала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.
Подземные переходы теперь - концертные площадки. Уличным музыкантам официально разрешили играть под землей. Эно приехал в Беларусь учиться и оказался на улице в группе Street Band.
В центре города - лучшие исполнители. Выступают всего час, чтобы уступить площадку другим музыкантам.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии