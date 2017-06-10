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Минским музыкантам разрешили устраивать концерты на улице

11.06.2017 15:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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«Пешеходка» - с таким хэштегом минчане выкладывают фотографии и видео в соцсети. Благодаря новому проекту известные музыканты могут устраивать концерты на пешеходных улицах и подземных переходах столицы Беларуси. Живую музыку послушала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Подземные переходы теперь - концертные площадки. Уличным музыкантам официально разрешили играть под землей. Эно приехал в Беларусь учиться и оказался на улице в группе Street Band.
«Это позитивное настроение. Когда мы выступаем, все тоже вот так делают», - поделился Эно Эниекпон.

Музыканты уверены: самый честный слушатель - на улице. Если музыка плохая, пробежит мимо. А когда мелодия по душе, то остановится.

В центре города - лучшие исполнители. Выступают всего час, чтобы уступить площадку другим музыкантам.

Картина маслом
 
 
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