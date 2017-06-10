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Выезда из Беларуси ждут порядка 800 грузовиков

11.06.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Порядка восьми сотен фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в страны Евросоюза, сообщили днем в воскресенье в Госпогранкомитете республики.

Очереди на границе начали собираться еще в пятницу, однако к воскресенью они, вопреки обыкновению, не уменьшаются.

По данным на 16:00 воскресенья, в разных пунктах пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей и Латвией собрались порядка восьми сотен фур. Больше всего грузовиков — в Каменном логе, где очередь составляет 300 фур.

Сложная ситуация на некоторых пунктах пропуска и с легковыми автомобилями: в Литву ждут выезда почти сто автомобилей (большинство — в Каменном логе), еще почти два десятка — в Польшу (в Берестовице).

На других участках границы Беларуси и стран Евросоюза очередей из легковых автомобилей нет. Нет и очередей из фур на границе с Украиной.

 
Теги: Минск
 
 
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Очереди на границе сформировались и из легковых автомобилей – в Литву ждут выезда почти сто автомобилей, еще почти два десятка – в Польшу.

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