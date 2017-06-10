Что за секта, в которой мог находиться Яков Зибиров?

Пятилетнего Якова Зиборова нашли на этой неделе в Беларуси — он был в федеральном розыске РФ более года. Сейчас малыша передали бабушке и дедушке, которые хотят сами растить внука, а СМИ продолжают обсуждать, где и как оказался ребенок.

Куда пропадал мальчик?

Российские правоохранители с первого дня исчезновения малыша рассматривали множество версий пропажи Якова, в том числе — и то, что его могли украсть.

Сейчас чаще всего говорят о том, что мальчика выкрала собственная мать — 26-летняя женщина будто бы взяла ребенка и с ним приехала в Могилев, где участвовала в одной из религиозных сект, члены которой называют себя последователями "Каула-Дхарма".

На Могилевщине мальчика и нашли — российские правоохранительные органы обращались за помощью к белорусским коллегам, рассматривая возможность, что пятилетний ребенок именно на территории Беларуси.

История с исчезновением, как мы знаем, закончилась благополучно — мальчик уже у бабушки и дедушки, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Что такое "Каула-Дхарма"?

"Каула-Дхарма" — секта, которую многие интернет-порталы и участники форумов называют "порносектой". Никакой тысячелетней истории у этого течения нет — его придумал бывший фитнес-тренер из Подмосковья.

Суть секты заключается в том, что девушки могут прийти к "просветлению" при помощи… своего тела. Этим в секте и занимаются — практикуют не только тантрический секс, но и проституцию, а также иные возможности и сексуальных утех, и заработка на телесности.

Лидер и "гуру" этой секты — Митрадэвананда Парамахамса (настоящее имя Сергей Кириенко) убеждает в своем Youtube-канале, что движение совершенно законно и нормально, а также обещает девушкам счастье "в обмен на их тела". Выступают последователи "Каула-Дхарма" и против любых ограничений распространения порно — словом, у этой секты своеобразные жизненные ценности и ориентиры.

Сам Кириенко, к слову, также находится в розыске. Вполне возможно, что именно благодаря истории с Яковом Зиборовым, эта секта наконец прекратит свое существование на постсоветском пространстве.