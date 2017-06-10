﻿ Алексиевич уточнила, что она имела в виду под фразой "католики будут убивать православных". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич уточнила, что она имела в виду под фразой "католики будут убивать православных"

11.06.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», сказанная Светланой Алексиевич в эфире канала «Дождь» и вызвавшая критику со стороны Католической церкви Беларуси, была метафорой, которую не стоит воспринимать буквально. Об этом писательница заявила TUT.BY 11 июня.


Светлана Алексиевич. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Когда мне задали вопрос об Украине, я сказала, что Крым — это, несомненно, оккупация, а что касается Донбасса — это, конечно, война, развязанная Путиным. Такую войну можно развязать в любом месте. Можно отправить туда танки, пару машин с автоматами, отморозки всегда какие-нибудь найдутся. Это можно раскачать и в Беларуси, католики будут воевать с православными. Надо было мне сказать, что и православные с католиками, что в Украине даже православные с православными [воюют]. Ни о каких католиках, ни о какой войне в Беларуси речи не шло. Я удивляюсь, как они смогли прочесть все это. Это была метафора, не [буквально] о том, что католики будут воевать с православными.

Напомним, 9 июня во время прямой линии на «Дожде» Алексиевич прокомментировала ситуацию на Донбассе. «Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич. «Человек — достаточно несовершенное и очень политическое существо. Люди не живут политикой, поэтому им можно вложить в голову все, что хотите», — добавила она.

Видео: Телеканал «Дождь»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

На следующий день после эфира «Дождя» глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с открытым письмом к Светлане Алексиевич по поводу ее высказывания: «Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно». Архиепископ подчеркнул, что подобное «даже невозможно себе представить» в Беларуси.

«Надеюсь, что в Ваших словах не было дурного умысла в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи лицами публичными, необходимо помнить об ответственности за свои слова», — обратился к Алексиевич католический иерарх.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фраза "католики будут убивать православных или кого угодно", сказанная Светланой Алексиевич в эфире канала "Дождь" и вызвавшая критику со стороны Католической...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выезда из Беларуси ждут порядка 800 грузовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика