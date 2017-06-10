|
Алексиевич уточнила, что она имела в виду под фразой "католики будут убивать православных"
11.06.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Фраза «католики будут убивать православных или кого угодно», сказанная Светланой Алексиевич в эфире канала «Дождь» и вызвавшая критику со стороны Католической церкви Беларуси, была метафорой, которую не стоит воспринимать буквально. Об этом писательница заявила TUT.BY 11 июня.
— Когда мне задали вопрос об Украине, я сказала, что Крым — это, несомненно, оккупация, а что касается Донбасса — это, конечно, война, развязанная Путиным. Такую войну можно развязать в любом месте. Можно отправить туда танки, пару машин с автоматами, отморозки всегда какие-нибудь найдутся. Это можно раскачать и в Беларуси, католики будут воевать с православными. Надо было мне сказать, что и православные с католиками, что в Украине даже православные с православными [воюют]. Ни о каких католиках, ни о какой войне в Беларуси речи не шло. Я удивляюсь, как они смогли прочесть все это. Это была метафора, не [буквально] о том, что католики будут воевать с православными.
Напомним, 9 июня во время прямой линии на «Дожде» Алексиевич прокомментировала ситуацию на Донбассе. «Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич. «Человек — достаточно несовершенное и очень политическое существо. Люди не живут политикой, поэтому им можно вложить в голову все, что хотите», — добавила она.
Видео:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
На следующий день после эфира «Дождя» глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич
«Надеюсь, что в Ваших словах не было дурного умысла в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи лицами публичными, необходимо помнить об ответственности за свои слова», — обратился к Алексиевич католический иерарх.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фраза "католики будут убивать православных или кого угодно", сказанная Светланой Алексиевич в эфире канала "Дождь" и вызвавшая критику со стороны Католической...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии