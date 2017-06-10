Кого защищал в суде адвокат Алексей Ермошин

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Скончавшийся в возрасте 40 лет сын главы ЦИК Беларуси Алексей Ермошин попадал в новости не только из-за семейных связей, но и как адвокат — Sputnik вспоминает, какими делами занимался Алексей.

О смерти Алексея Ермошина стало известно днем в воскресенье, однако подробностей кончины 40-летнего сына руководителя ЦИК Беларуси пока не известно. Попрощаются с Ермошиным в Минске 12 июня.

Последние годы Ермошин работал адвокатом — до этого он долго был "по другую сторону баррикад": в прокуратуре. Sputnik вспомнил несколько громких дел, которыми занимался сын председателя Центризбиркома.

Самое громкое дело, которым занимался Ермошин — так называемых "черных риелтеров": он защищал ключевого фигуранта дела Сергея Лиходиевского. Предполагалось, что обвиняемые заключили несколько десятков незаконных сделок с недвижимостью и заработали более миллиона деноминированных рублей. Добиться оправдательного приговора Лиходиевскому адвокат не смог.

В 2012-м Алексей Ермошин защищал главу "банды" Виктора Чернушевича — они обвинялись в том, что пыталась похитить жену и дочь командира витебской 103-й бригады полковника Александра Кулакевича. По итогам закрытых слушаний дела Чернушевич получил 13 лет тюрьмы.

Защищал Ермошин и интересы "простых белорусов" — так, он пытался добиться отмены выселения застройщиком "Тапас" из своего дома в микрорайне Ржавец семьи Сечко. В этом деле победить строителей не удалось — после приостановки исполнения решения о выселении оно было быстро опротестовано.

Sputnik выражает соболезнования Лидии Михайловне Ермошиной и всем близким Алексея.