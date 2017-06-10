МИНСК, 11 июн — Sputnik. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают открытый кастинг бренда нижнего белья Milavitsa своего нового "лица", который прошел накануне в Минске.

Крупнейший в Восточной Европе производитель нижнего белья выбирал из десятков моделей накануне свое новое "лицо бренда" — девушки дефилировали в купальниках, а руководство компании высказывалось о том, какой должны быть "девушка "Милавицы". Подобную акцию многие в белорусском сегменте Facebook раскритиковали, назвав очередным сексизмом и сравнив "Милавицу" с "Марк Формель".

"Ошибка "Mark Formelle" не учтена. Все продолжается по накатанной", — написала Снежана Рогач и добавила цитату руководителя "Милавицы", в которой он говорит, что "мужчина выбирает ту самку, которая способна родить и выкормить потомство: это длинные ноги, крепкая попа и хорошая грудь".

Возмущен словами руководства компании и Андрей Александров.

"Определение "женщины-личности" от "Милавицы": "самка". Или вот еще: "Главное, чтобы женщина была активна, позитивна, дарила мужчине радость". Им бы слоган взять: трусы для самок, чтобы дарить радость самцам", — скептически отметил он.

Похожего мнения и Андрей Завалей — он назвал подобные акции и высказывания "отвратительными".