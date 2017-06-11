Министр образования ответил на вопросы из ЦТ по истории Беларуси

Накануне старта ЦТ-2017 министр образования Игорь Карпенко дал интервью программе «Главный эфир» и проверил свои знания, ответив на несколько вопросов из теста по истории Беларуси.



Игорь Карпенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

12 июня стартует ЦТ. Первым абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Накануне Игорь Карпенко вместе с журналисткой «Главного эфира» ответил на несколько вопросов из теста по истории Беларуси. При этом она проверяла теорию, что преодолеть минимальный порог на ЦТ можно наудачу, поэтому отвечала наугад. Министр — историк по образованию — решал задания всерьез.

Для эксперимента был выбран прошлогодний тест по истории Беларуси, потому что «тесты этого года не видел еще даже министр образования». Министр и журналистка ответили на 7 вопросов каждый. У девушки правильным оказался только один ответ, у Игоря Карпенко — все семь.

Министр подчеркнул, что пробные тесты этого года были проверены на соответствие школьной программе. Их анализировала экспертная группа, в которую вошли в том числе учителя-предметники. Итог — в сборниках тестов, которые выйдут в этом году, под вопросами будут указаны не только сами ответы, но и в каком параграфе и на какой странице учебника их можно найти.

Также Игорь Карпенко рассказал, что на четвертое тестирование, которое разрешили сдавать в этом году , записались лишь 33% абитуриентов.

— Все думали, что сейчас ринутся и будут поголовно писать четыре теста. Ничего подобного. На все четыре ЦТ записались 33%. Причем, некоторые брали два теста по государственным языкам. Принцип такой: какой лучше сдам — тот и предъявлю в приемную комиссию.

На вопрос про финансовое стимулирование педагогов, Карпенко ответил, что престиж учителя определяется не столько зарплатой, сколько отношением общества.

— Ведь когда родители позволяют себе обсуждать поведение учителя в присутствии детей, наверно, это не нормально. Я начал свою трудовую деятельность в сельской школе в Полоцком районе. Была такая должность «пионервожатый», мне было 17 лет. Я вспоминаю, как ты идешь по деревне, молодой пацан, а с тобой здороваются, как с настоящим учителем. Говорят: «Здравствуйте, наставник». Это была гордость, — вспомнил министр. — Если мы сегодня не прекратим по каждой мелочи критиковать и дергать учителя, мы не поднимем престиж профессии тем, что дадим эту зарплату.