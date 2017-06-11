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Министр образования: задания ЦТ – подъемные

11.06.2017 22:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Задания централизованного тестирования вполне подъемные для учеников, которые занимались и имеют систему знаний, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Минобразования Беларуси Игорь Карпенко.

Централизованное тестирование (ЦТ) начнется у белорусских абитуриентов уже с понедельника — с теста по белорусскому языку. В этом году, как ранее заявлял министр, задания приближены к школьной программе, а после очередного "сезона" ЦТ работа по адаптации продолжится.

"Мы создали экспертные группы в которые вошли учителя-предметники, методисты, специалисты в методике преподавания, ученые, преподаватели вузов, которые проанализировали тесты репетиционного тестирования этого года", — рассказал Карпенко.

Сам министр в эфире телеканала попробовал решить семь заданий прошлогоднего ЦТ по истории Беларуси — и правильно ответил на все из них.

"Тесты подъемные для ученика, который занимался и имеет систему знаний определенную", — заверил Карпенко.

Министр напомнил, что баллы у заданий ЦТ нет фиксированной "цены" за решение. "Чем сложнее вопрос, тем его цена выше и балл. Там целая своя кухня", — отметил Карпенко.

В ответ на вопрос о том, является ли ЦТ инструментом "отсеивания" абитуриентов, министр ответил отрицательно. "ЦТ это система ранжирования знаний. (…) Ни в коем случае нельзя сравнивать ответы на ЦТ с отметкой в школе", — отметил он.

На этой неделе вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил, что приближение ЦТ к школьной программе продолжится, а абитуриентов уже с 2018 года будет ждать ряд изменений в правилах приема в вузы страны.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Карпенко, ЦТ – не "отсеиватель" абитуриентов, а система ранжирования знаний.

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