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Роналду стал отцом двойни

11.06.2017 20:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Футболист Криштиану Роналду стал отцом двойни — мальчика и девочки, сообщил в воскресенье португальский телеканал SIC Noticias.

Телеканал ссылается на собственные источники — пока официальной информации о том, что Роналду вновь стал отцом, нет.

По данным телеканала, у футболиста родились мальчик и девочка — их назвали Маттео и Ева. Родила двойню Роналду суррогатная мать.

У Роналду уже есть шестилетний сын — Жунияру, которого также родила в свое время суррогатная мать.

Сейчас Роналду, по сообщениям его представителей, встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес, хотя не так давно он сгоряча заявил о том, что является представителем ЛГБТ-сообщества

 
Теги: Минск
 
 
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Детей известному футболисту вновь родила суррогатная мать.

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