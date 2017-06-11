|
Роналду стал отцом двойни
11.06.2017 20:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Футболист Криштиану Роналду стал отцом двойни — мальчика и девочки, сообщил в воскресенье португальский
Телеканал ссылается на собственные источники — пока официальной информации о том, что Роналду вновь стал отцом, нет.
По данным телеканала, у футболиста родились мальчик и девочка — их назвали Маттео и Ева. Родила двойню Роналду суррогатная мать.
У Роналду уже есть шестилетний сын — Жунияру, которого также родила в свое время суррогатная мать.
Сейчас Роналду, по сообщениям его представителей, встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес, хотя не так давно он сгоряча заявил о том, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детей известному футболисту вновь родила суррогатная мать.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии