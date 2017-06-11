МИНСК, 11 июн — Sputnik. Футболист Криштиану Роналду стал отцом двойни — мальчика и девочки, сообщил в воскресенье португальский телеканал SIC Noticias .

Телеканал ссылается на собственные источники — пока официальной информации о том, что Роналду вновь стал отцом, нет.

По данным телеканала, у футболиста родились мальчик и девочка — их назвали Маттео и Ева. Родила двойню Роналду суррогатная мать.

У Роналду уже есть шестилетний сын — Жунияру, которого также родила в свое время суррогатная мать.

Сейчас Роналду, по сообщениям его представителей, встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес, хотя не так давно он сгоряча заявил о том, что является представителем ЛГБТ-сообщества .