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Первое ЦТ по новым правилам. Вступительная кампания в вузы начинается с теста по мове
12.06.2017 07:01 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Беларуси проходит первое централизованное тестирование. Это экзамен по белорусскому языку. Закончатся тесты 2 июля, потом их можно будет сдать только в резервные дни.
Как сообщает
В 2016 году на ЦТ по белорусскому языку абсолютный результат 100 баллов
ЦТ начинается в 11.00. Абитуриенты должны прийти не позднее чем за 30 минут до начала экзамена, сообщается на
Напомним, в этом году абитуриенты будут поступать по-новому —
В вузы на бюджет на «очку» и «заочку»
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Желающих сдать белорусский язык в этом году на ЦТ больше, чем в прошлом. Сейчас почти 28,5 тысяч абитуриентов, в 2016 году их было около 22,3 тысяч человек.
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