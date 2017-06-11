Выпускные, скандал вокруг Алексиевич и самая сексуальная женщина года - все за выходные

Доброе утро!

Родители, если вы недовольны, что ваши чада на каникулах не вылезают из своих гаджетов, попробуйте перенять опыт директора школы из США, которая планирует платить своим ученикам по 100 долларов за отказ от планшетов и смартфонов. Потом расскажете, помогло ли.

ВАЖНОЕ

В Беларуси прошли выпускные для более чем 57 тысяч 11-классников. Мы побывали на празднике в школе № 3 Ивацевичей , где выпускалась наша «новая Наталья Водянова» — 16-летняя модель Лиза Мартынчик, а еще в Витебске прошел выпускной">школе для неслышащих детей в Витебске и в школе с польским языком обучения в Гродно. Уже сегодня в жизни вчерашних школьников начнется новый этап — они отправятся на первое в сезоне централизованное тестирование. График проведения ЦТ и подачи документов в учебные заведения можно посмотреть тут . Завершится вступительная кампания 6 августа.





Разгорелся скандал вокруг сказанных во время прямой линии на «Дожде» Светланой Алексиевич слов о том, что при определенных условиях в Беларуси «католики будут убивать православных или кого угодно». В субботу архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с открытым письмом к Алексиевич по поводу ее высказывания. Вчера нобелевский лауреат пояснила , что фраза была метафорой, которую не стоит воспринимать буквально. А вот метафорой чего — попробовал разобраться наш колумнист Юрий Дракохруст.

В воскресенье вступил в силу безвизовый режим для Украины с ЕС. Все государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, а также не входящие в Евросоюз Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария теперь открыты гражданам Украины для свободного передвижения.

Завершился престижный теннисный турнир «Ролан Гаррос»: победительницей среди женщин сенсационно стала латвийская теннисистка Елена Остапенко, у мужчин титул в 10-й раз завоевал Рафаэль Надаль.

ПОПУЛЯРНОЕ

Ночью с 9 на 10 июня на Зыбицкую заглянули представители нескольких государственных органов. Говорят, искали в барах иностранцев, работающих нелегально. А назавтра мы прогулялись по самой тусовочной улице Минска и посмотрели, как отдыхают жители и гости столицы.

«Проезжал мимо — на въезде автозак. Спасибо — не надо», — писал пользователь TUT.BY под статьей о празднике шведской культуры в Верхнем городе, который прошел неделю назад. «C автозаками на фоне. Очень символично», — комментировал еще один человек День многонациональной России , который состоялся 10 июня возле Ратуши. Мы спросили главу Минска Андрея Шорца , зачем эти машины стоят на въездах на территорию праздника.





В Минске прошел кастинг Milavitsa, где отбирали новые лица для бренда — пришли более 70 девушек. А мы спросили директора Milavitsa, почему в рекламе не используют моделей plus size.

Читатели и эксперты популярного мужского журнала Maxim определили самую сексуальную женщину 2017-го года. Кто это — смотрите здесь .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните нашумевший материал журнала « Имена » « В 27 лет Артем весит, как 3-летний ребенок. Почему сироты в минском интернате не могут набрать вес? ». В тексте рассказывалось, что в интернате дети не получают нужного им энтерального питания. Неравнодушные тут же стали собирать деньги на лечебную еду, но уже назавтра ребятам ее закупили за счет бюджета. Чуть позже воспитанников осмотрели специалисты и каждому разработали индивидуальную диету. Спустя полгода мы побывали в том самом интернате и узнали, как сейчас там идут дела.

Знаете, как проводили каникулы белорусские пионеры? Летние лагеря, гимнастика на свежем воздухе, песни у костра и работа при совхозах в парниках. Вот здесь можно посмотреть видео советских лет, снятое вскоре после войны и в середине 1980-х.

Вы удивитесь, но в 1993 году в минском районе Шабаны планировалось выпускать дешевые новые иномарки, переделанные из слегка подержанных! Да-а-а, автомобильный бизнес Беларуси развивался в дикие времена, но выжил и давно превратился в цивилизованный. Как хорошо вы знаете историю белорусского автомобильного ритейла? Попробуйте ответить на вопросы нашего теста .

По мнению бонистов, самая красивая банкнота в мире — 50 швейцарских франков. Купюра победила в этом году в конкурсе «Банкнота года», обогнав белорусскую сторублевку. Однако в мире еще немало денег с интересным внешним видом — и мы составили свой рейтинг самых красивых банкнот .





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Кстати, на этой неделе разыгрываем 10 билетов в аквапарк «Дримлэнд» в Минске. Пробуйте !

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