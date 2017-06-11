ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето снова подождет. Погода в Гомеле на неделю

12.06.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несмотря на то, что на календаре уже середина июня, погода не спешит ставить жаркие температурные рекорды и держит пляжи полупустыми.


В понедельник осадки ожидаются только ночью, днем — пасмурно и +20° С. А вот со вторника по четверг солнечные очки можно не бояться забыть дома. Сплошные дожди, грозы, порывы метра до 16 м/с, и не теплее +16° … +18° С. В четверг, 15 июня, дожди должны прекратиться — облачно с прояснениями и +15° С.

Перед выходными — переменная облачность, небольшой дождь возможен только ночью. Днем до +21° С, ночью — около +10° С.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что на календаре уже середина июня, однако погода не спешит ставить жаркие температурные рекорды и держит пляжи полупустыми.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На пункте пропуска "Веселовка" на полтора месяца изменится схема движения транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика