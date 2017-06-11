Лето снова подождет. Погода в Гомеле на неделю

Несмотря на то, что на календаре уже середина июня, погода не спешит ставить жаркие температурные рекорды и держит пляжи полупустыми.





В понедельник осадки ожидаются только ночью, днем — пасмурно и +20° С. А вот со вторника по четверг солнечные очки можно не бояться забыть дома. Сплошные дожди, грозы, порывы метра до 16 м/с, и не теплее +16° … +18° С. В четверг, 15 июня, дожди должны прекратиться — облачно с прояснениями и +15° С.

Перед выходными — переменная облачность, небольшой дождь возможен только ночью. Днем до +21° С, ночью — около +10° С.

Погода в Гомеле и области