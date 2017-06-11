В рамках проекта международной технической помощи с 19 июня по 30 июля на пункте пропуска гомельской таможни будут проводиться строительно-монтажные работы, сообщили TUT.BY в пресс-службе ведомства.





На пункте «Веселовка» пройдут работы по устройству установок радиационного контроля, в ходе которых также демонтируют асфальтобетонное покрытие.

Для обеспечения бесперебойного пропуска транспортных средств и граждан, возможно кратковременное изменение схем движения, в том числе частичное использование реверсивных полос.