Дожди в середине июня. Погода в Витебске на неделю

На неделе в Витебске ожидается довольно теплая, но ветреная и дождливая погода, сообщает Гидрометеоцентр. Радует, что дожди будут кратковременными.



Фото: Дмитрий Мирош

В понедельник, 12 июня, облачно, без осадков. К вечеру соберется дождь. Температура воздуха днем +17…19°С.

Ночью во вторник синоптики прогнозируют сильный дождь. Осадки будут и в течение дня. Ветрено. Ночью столбик термометра покажет +13…15°С, днем +14…16°С.

Среда, 14 июня, — дождливая, ветреная. В дневные часы +13…15°С.

В четверг дожди прекратятся, но будет еще ветрено. Температура воздуха ночью +7…9°С, днем +13…15°С.

Пятница, 16 июня, порадует ясным небом, погодой без ветра и осадков, дневной температурой до +20°С.

Погода в Витебске и области

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