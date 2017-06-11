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Дожди в середине июня. Погода в Витебске на неделю
12.06.2017 07:58 — Новости Общества | Tut.by
На неделе в Витебске ожидается довольно теплая, но ветреная и дождливая погода,
В понедельник, 12 июня, облачно, без осадков. К вечеру соберется дождь. Температура воздуха днем +17…19°С.
Ночью во вторник синоптики прогнозируют сильный дождь. Осадки будут и в течение дня. Ветрено. Ночью столбик термометра покажет +13…15°С, днем +14…16°С.
Среда, 14 июня, — дождливая, ветреная. В дневные часы +13…15°С.
В четверг дожди прекратятся, но будет еще ветрено. Температура воздуха ночью +7…9°С, днем +13…15°С.
Пятница, 16 июня, порадует ясным небом, погодой без ветра и осадков, дневной температурой до +20°С.
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На неделе в Витебске ожидается довольно теплая, но ветреная и дождливая погода, сообщает Гидрометеоцентр. Радует, что дожди будут кратковременными.
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