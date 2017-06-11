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ЦТ по белорусскому языку напишут сегодня 28,5 тысяч абитуриентов

12.06.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по белорусскому языку абитуриенты вузов республики напишут уже в этот понедельник.

ЦТ по белорусскому языку напишут сегодня 28,5 тысяч абитуриентов
© Sputnik Виталий Аньков
Вступительная кампания: на "бюджет" в вузы примут 27 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование — обязательный этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских университетов, институтов и академий. От сдачи ЦТ освобождаются только победители предметных олимпиад и некоторые другие категории абитуриентов.

Сдача ЦТ по одному из государственных языков является обязательной, остальные предметы абитуриенты выбирают по своему усмотрению — в зависимости от требований вуза, в который они собираются подавать документы.

По данным РИКЗ, ЦТ по белорусскому языку 12 июня 2017 года напишут более 28,5 тысяч абитуриентов. В тестировании 40 заданий, на них дается два часа.

Начнут писать ЦТ по белорусскому языку абитуриенты в 11:00 по всей стране — до этого момента содержание заданий централизованного тестирования является строжайшей тайной.

Результаты ЦТ по белорусскому языку будут известны уже 22-25 июня. Как узнать результаты ЦТ 2017 — в специальной справке Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Испытание по одному из государственных языков является обязательным для поступления в белорусские высшие учебные заведения.

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