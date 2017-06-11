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Первая половина недели в Могилеве будет с дождями и грозами

12.06.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Дожди с грозами, сильный ветер и небольшое похолодание принесет наступающая неделя в Могилев. При этом вторая ее половина будет солнечной. По предварительным данным, выходные также будут не без осадков, но погода принесет потепление до +20 градусов.


Фото: ru.tsn.ua

Сегодня, 12 июня, будет пасмурно, но тепло — до +19°С. Вечером и ночью ожидаются дожди и грозы.

Во вторник весь день прогнозируют дожди, грозы с временными прояснениями. Ветер будет порывистым, до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +16°С.

В среду погода не изменится: по прогнозу — дожди с грозами, сильный порывистый ветер. Столбик термометра опустится еще на градус — до +15 °C.

В четверг, 15 июня, выглянет солнце, будет максимум +14°С. Порывистый ветер сохранится в первой половине дня.

В пятницу погода будет по-летнему солнечной и теплой. Ожидается около +20°С.

Следи за точным прогнозом погоды в твоем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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