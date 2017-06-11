Фотофакт: Наталья Подольская отметила выпускной брата в Могилеве

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусская поп-исполнительница Наталья Подольская побывала в Могилеве на выпускном родного брата Андрея в Лицее Белорусско-Российского университета.

На своей страничке в инстаграм два дня назад она разместила фото с братом и сестрой-двойняшкой Юлианой.

"Выпустили наше солнышко. Дальше поступление… но аттестат 9,5 из 10, так что мы (с сестрой — Sputnik) в тебе не сомневаемся", — подписала она снимок, который набрал 14 600 лайков.

На втором снимке Подольская с сестрой целуют брата.

"Вот так летит время… наш младший братик сегодня выпускник. Мы поверить не можем", — значится под снимком.



© Фото: Instagram Натальи Подольской Средний балл аттестата брата Подольской - 9,5

Певица Наталья Подольская родом из Могилева, однако живет в российской столице. У нее есть сестра-двойняшка Юлиана, которая также живет в Москве и растит дочерей-двойняшек. Кроме того, у певицы есть старшая сестра Татьяна, которая живет и работает в Китае.