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Фотофакт: Наталья Подольская отметила выпускной брата в Могилеве

12.06.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусская поп-исполнительница Наталья Подольская побывала в Могилеве на выпускном родного брата Андрея в Лицее Белорусско-Российского университета.

Фотофакт: Наталья Подольская отметила выпускной брата в Могилеве
© Фото: ВКонтакте / Антон Никифоров
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На своей страничке в инстаграм два дня назад она разместила фото с братом и сестрой-двойняшкой Юлианой.

"Выпустили наше солнышко. Дальше поступление… но аттестат 9,5 из 10, так что мы (с сестрой — Sputnik) в тебе не сомневаемся", — подписала она снимок, который набрал 14 600 лайков.

На втором снимке Подольская с сестрой целуют брата.

"Вот так летит время… наш младший братик сегодня выпускник. Мы поверить не можем", — значится под снимком.

Фотофакт: Наталья Подольская отметила выпускной брата в Могилеве
© Фото: Instagram Натальи Подольской
Средний балл аттестата брата Подольской - 9,5

Певица Наталья Подольская родом из Могилева, однако живет в российской столице. У нее есть сестра-двойняшка Юлиана, которая также живет в Москве и растит дочерей-двойняшек. Кроме того, у певицы есть старшая сестра Татьяна, которая живет и работает в Китае.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
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Певица похвасталась аттестатом брата, в средний балл которого составил 9,5, и сказала, что не сомневается в его успешном поступлении в вуз.

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