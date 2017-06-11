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Фотофакт: Наталья Подольская отметила выпускной брата в Могилеве
12.06.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусская поп-исполнительница Наталья Подольская побывала в Могилеве на выпускном родного брата Андрея в Лицее Белорусско-Российского университета.
На своей страничке в инстаграм два дня назад она разместила фото с братом и сестрой-двойняшкой Юлианой.
"Выпустили наше солнышко. Дальше поступление… но аттестат 9,5 из 10, так что мы (с сестрой — Sputnik) в тебе не сомневаемся", — подписала она снимок, который набрал 14 600 лайков.
На втором снимке Подольская с сестрой целуют брата.
"Вот так летит время… наш младший братик сегодня выпускник. Мы поверить не можем", — значится под снимком.
Средний балл аттестата брата Подольской - 9,5
Певица Наталья Подольская родом из Могилева, однако живет в российской столице. У нее есть сестра-двойняшка Юлиана, которая также живет в Москве и растит дочерей-двойняшек. Кроме того, у певицы есть старшая сестра Татьяна, которая живет и работает в Китае.
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Певица похвасталась аттестатом брата, в средний балл которого составил 9,5, и сказала, что не сомневается в его успешном поступлении в вуз.
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