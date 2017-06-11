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Писательница Алексиевич попала впросак с «католиками-убийцами»

12.06.2017 09:34 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич после живой линии 9 июня на российском телеканале «Дождь» пришлось оправдываться за свои слова о католиках, которые будут убивать кого угодно.

Говоря об оккупации Россией Крыма и начале ею войны на Донбассе, писательница отметила, что «такую ​​войну можно начать и в Беларуси». «Дайте туда танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно. Человек — достаточно несовершенное существо, ему в голову можно вложить все, что угодно», — заявила она, сообщает “Наша Ніва”.

В ответ с открытым письмом к ней обратился католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. По его словам, такое даже невозможно представить в Беларуси, где сложились хорошие межконфессиональные и межрелигиозные отношения. По его словам, Католическая Церковь, Православная Церковь и другие вероисповедания в Беларуси делают все возможное, чтобы развивать отношения между собой и обществом, сообщает catholic.by.

Архиепископ отметил, что слова лауреата Нобелевской премии не должны быть восприняты как призыв к межконфессиональной конфронтации, а должны вносить мир и консолидацию в общество. По его словам, ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. «Будучи людьми публичными, необходимо помнить об ответственности за свои слова», — добавил он.

Тадеуш Кондрусевич выразил надежду, что Светлана Алексиевич будет с уважением относиться к праву человека на религиозную свободу, которое ему также гарантирует Конституция, и пожелал, чтобы ее усилия как нобелевского лауреата способствовали гармоничному и мирному развитию белорусского общества.

В результате Светлана Алексиевич вынуждена было объяснить, что она имела ввиду под фразой о католиках-убийцах. По ее словам, это была метафора, которую не стоит воспринимать буквально, передает TUT.BY.

Она подчеркнула, что хотела показать, что президент России Владимир Путин может развязать войну, подобную на ту, которая происходит на Донбассе, в любом месте. «Можно отправить туда танки, пару машин с автоматами, отморозки всегда какие-нибудь найдутся», - заявила писательница.

При этом она отметила, что «ни о каких католиках, ни о какой войне в Беларуси речи не шло». 

Напомним, что Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Примечательно, что ей пришлось заплатить на Нобелевскую премию 13% подоходного налога с физических лиц, или 197 000 евро. 

 
 
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Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич после живой линии 9 июня на российском телеканале «Дождь» пришлось...

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