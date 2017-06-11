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Меланья Трамп переехала в Белый дом

12.06.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Первая леди Соединенных штатов Америки Меланья Трамп переехала в Белый дом, об этом она сообщила в своем аккаунте Twitter.

Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США еще в конце января этого года, однако супруга не спешила переезжать к нему — причиной называли учебу их сына в элитной школе Нью-Йорка, которую мальчик не мог бросить в середине учебного года.

"С нетерпением жду тех воспоминаний, которые у нас появятся в нашем новом доме", — написала Меланья в своем официальном Twitter-аккаунте.

Переехала в резиденцию главы государства Меланья вместе с сыном Барроном, однако пока не сообщается, где он осенью продолжит учебу. Эксперты предполагают, что сын президента США продолжит свое обучение дома.

Первые леди США традиционно занимаются благотворительностью, защитой прав женщин и меньшинств, а также являются "хранительницами" Белого дома и декорируют резиденцию по своему усмотрению. Дальше всех в этом вопросе прошла бывшая первая леди Мишель Обама — она на территории Белого дома даже разбила огород, и очень просила работников резиденции ухаживать за ним после того, как они с мужем покинули ее.

 
Теги: Минск
 
 
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Более четырех месяцев первая леди США жила вдалеке от мужа - из-за учебы их сына.

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