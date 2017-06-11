Литовская афера под названием «Висагинская АЭС»

14 октября 2012 года в Литве состоялся плебисцит, который, казалось бы, поставил крест на проекте Висагинской атомной электростанции – ведь ему сказали «нет» 65% литовских избирателей. После этого, в течение более чем двух лет о проекте ничего не было слышно. Однако в последнее время литовские политики вновь принялись с усердием реанимировать эту атомную идею, вставляя попутно палки в колеса строительства Островецкой АЭС.

Но, вернемся к предыстории провала и попытаемся понять в виду чего, изначально случился атомный крах литовских консерваторов и либералов. Прежнее правительство Литвы сделало ряд опрометчивых шагов, которые впоследствии и предопределили исход плачевных для официального Вильнюса выборов и лишили правящую коалицию возможности получить миллиардные атомные инвестиции.

Решение правительства Литвы о вводе в строй в 2020 году новой АЭС в Висагинасе на протяжении нескольких лет было неосуществимо ввиду отсутствия инвесторов. Корпорации, специализирующиеся на строительстве АЭС, не проявляли интереса к атомной афере Вильнюса, и только Фукусима решила эту проблему, приведя концерн «Хитачи» в Литву из Японии, которая к тому времени остановила почти все свои реакторы.

Данный концерн стал не только стратегическим инвестором для Висагинской АЭС, но и инвестором безальтернативным, предложившим только одну технологию – кипящий реактор фукусимского типа, который, к слову, даже с натяжкой нельзя назвать реактором третьего поколения. Общественные экологические организации Литвы, Беларуси, России и ряда европейских стран неоднократно указывали на серьезные проблемы Висагинского атомного проекта и еще на этапе обсуждения ОВОС ВАЭС литовская организация «Атгайя», международная группа «Экозащита» и эксперты европейского Гринписа подготовили свои критические замечания к этому документу. Но данная критика литовскими властями была полностью проигнорирована и Министерство окружающей среды Литвы 21 апреля 2009 года утвердило решение о строительстве Висагинской АЭС на площадке Игналины.

Одной из кардинальных ошибок прежнего правительства Литвы стало исключение общественности из процесса принятия решения по проекту АЭС. Выбор подрядчика и другие ключевые решения, были сделаны без учета мнения граждан, что нарушает обязательства Литвы по Орхусской конвенции.

К слову, белорусские экологи из организации «Экодом» и участники Белорусской антиядерной кампании не единожды отмечали факт того, что обсуждение между Литвой и Беларусью проекта Висагинской АЭС в рамках конвенции Эспоо носило формальный характер, и пожелания белорусской стороны в процессе консультаций не были учтены. Белорусская сторона так и не получила ответов на свои вопросы, связанные с оценкой трансграничного воздействия ВАЭС на Беларусь, как и не была проинформирована о выбранной для литовской АЭС технологии.

Кроме того, незадолго до референдума Литва объявила невъездными представителей Белорусской антиядерной кампании. Николая Уласевича и Татьяну Новикову, приглашенных молодежной фракцией партии консерваторов в Сейм на дискуссию не пустили в Литву, так как, по мнению литовского МИДа, они угрожали общественному порядку, международным отношениям и безопасности Литвы, а также безопасности одной или более стран Евросоюза. Что характерно, опасность, исходящую от белорусских представителей ограничили сроком в три месяца – то есть временем, выделенным на подготовку и проведение референдума! Эта история получила широкую огласку в европейских странах, окончательно испортив репутацию прежнего правительства и лоббистов Висагинской АЭС.

Вторым просчетом литовского правительства стало откровенное пренебрежение экономическим аспектом строительства атомного объекта. Официальный Вильнюс поспешно и за закрытыми дверьми подписал соглашение с японским инвестором, а экологи Литвы, Японии и Беларуси тут же выразили свой протест этому соглашению. Тогда, литовская общественность особо отметила тот факт, что правительство даже не поинтересовалось мнением своих налогоплательщиков, перед тем как заключать соглашение, возлагающее все риски от строительства АЭС на Литву. Как, в свое время, весьма остроумно написала журналистка Ромуальда Пошевецкая, строительство станции сродни покупке дорогой машины, которую можно купить в кредит, но не на что содержать: «Конечно, это здорово – иметь свою атомную станцию. Но вопрос в том, во сколько она нам обойдется. Собственно, правящие ставят вопрос так: независимость любой ценой. Но, тем не менее, народ понимает, что электричество будет дорожать».

Ровно также проядерные политики не предоставили гражданам информации о реальном воздействии Висагинской АЭС на окружающую среду и здоровье людей, намерено игнорируя вопросы о возможных радиоактивных утечках способных повлиять на качество питьевой воды, о хранении отработанного топлива и о захоронении радиоактивных отходов.

К тому же, со времени начала обсуждения проекта, общественности не потрудились продемонстрировать хоть какие-то конкретные цифры окупаемости будущей АЭС, огласив их совсем недавно. Большинство экологов усмотрели в этом корысть большого бизнеса, желающего погреть руки на воплощении гигантского проекта и это притом, что до сих пор полостью не решена проблема с утилизацией ядерных отходов с Игналинской АЭС, которую, кстати, Евросоюз возможно уже и не будет поддерживать финансово. Снятие с эксплуатации станции дело стоящее громадных денег, а ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович уже заявил, что устремления Литвы получать помощь ЕС, будут зависеть от результатов Brexit: «Один важный донор (Великобритания) уходит, и мы должны приспособиться. Это не будет простая дискуссия (закрытие ИАЭС), это будет определенный вызов».

Как при таком раскладе начинать новую энергетическую аферу, про которую литовцы грустно шутят, говоря, что: «Рим – это город на семи холмах, а Висагинс – город на трех могильниках»? Похоже, в вопросе строительства АЭС у литовского правительства превалирует некая извращенная, чисто литовская логика – пусть у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две.

Автор: Мила Анасташкина

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