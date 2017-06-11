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В Бургас, Анталию и Калининград. Гродненский аэропорт открыл новый сезон

12.06.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В минувшие выходные гродненский аэропорт открыл новый сезон. Летом здесь становится непривычно многолюдно — гродненцы активно пользуются возможностью улететь на отдых из аэропорта, который находится в 10 минутах езды от областного центра. До недавнего времени отсюда вылетал только один рейсовый самолет в Калининград, два года назад добавился еще и чартерный рейс в Бургас, а в этом году — самолет до Анталии.


С 1993 года аэропорт в Гродно носит статус международного. В 80-х годах отсюда вылетали самолеты во многие города Советского союза. К сожалению, в 90-е годы прошлого века регулярные перелеты были прекращены. На данный момент тут обслуживаются грузовые самолеты, а также каждый год в начале лета из гродненского аэропорта отправляются регулярные пассажирские рейсы. До недавнего времени отсюда вылетал только один самолет в Калининград, а с прошлого года добавились еще и чартерные рейсы в Бургас и Анталию.








Кстати, первый рейс в новом сезоне в Гродненском аэропорту был совершен в конце весны — туристы вылетели отсюда 31 мая и вернулись в минувшие выходные.

Самолеты в Бургас и Анталию — это чартерные рейсы, а вот с прошлой недели по вторникам и четвергам из гродненского аэропорта летает рейсовый самолет до Калининграда. Вылет в 11.30.

 
Теги: Гродно
 
 
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Первый рейс в новом сезоне в Гродненском аэропорту был совершен в конце весны - туристы вылетели отсюда 31 мая и вернулись в минувшие выходные.

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