В Бургас, Анталию и Калининград. Гродненский аэропорт открыл новый сезон

В минувшие выходные гродненский аэропорт открыл новый сезон. Летом здесь становится непривычно многолюдно — гродненцы активно пользуются возможностью улететь на отдых из аэропорта, который находится в 10 минутах езды от областного центра. До недавнего времени отсюда вылетал только один рейсовый самолет в Калининград, два года назад добавился еще и чартерный рейс в Бургас, а в этом году — самолет до Анталии.





С 1993 года аэропорт в Гродно носит статус международного. В 80-х годах отсюда вылетали самолеты во многие города Советского союза. К сожалению, в 90-е годы прошлого века регулярные перелеты были прекращены. На данный момент тут обслуживаются грузовые самолеты, а также каждый год в начале лета из гродненского аэропорта отправляются регулярные пассажирские рейсы. До недавнего времени отсюда вылетал только один самолет в Калининград, а с прошлого года добавились еще и чартерные рейсы в Бургас и Анталию.





























Кстати, первый рейс в новом сезоне в Гродненском аэропорту был совершен в конце весны — туристы вылетели отсюда 31 мая и вернулись в минувшие выходные.

Самолеты в Бургас и Анталию — это чартерные рейсы, а вот с прошлой недели по вторникам и четвергам из гродненского аэропорта летает рейсовый самолет до Калининграда. Вылет в 11.30.