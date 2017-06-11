Писательница Алексиевич попала впросак с «католиками-убийцами»

Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич после живой линии 9 июня на российском телеканале «Дождь» пришлось оправдываться за свои слова о католиках, которые будут убивать кого угодно.

Говоря об оккупации Россией Крыма и начале ею войны на Донбассе, писательница отметила, что «такую ​​войну можно начать и в Беларуси». «Дайте туда танки, оружие – и там католики начнут убивать православных или кого угодно. Человек – достаточно несовершенное существо, ему в голову можно вложить все, что угодно», – заявила она, сообщает “Наша Ніва” .

В ответ с открытым письмом к ней обратился католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он заявил, что такое даже невозможно представить в Беларуси, где Католическая и Православная Церкви, другие вероисповедания делают все возможное, чтобы развивать отношения между собой и обществом, сообщает catholic.by .

Иерарх отметил, что слова Нобелевского лауреата не должны быть восприняты как призыв к межконфессиональной конфронтации, а должны вносить мир и консолидацию в общество. Он подчеркнул, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова, и призвал Светлану Алексиевич как публичного человека "помнить об ответственности за свои слова".

Тадеуш Кондрусевич также выразил надежду, что писательница будет с уважением относиться к праву человека на религиозную свободу, и пожелал, чтобы ее усилия способствовали гармоничному и мирному развитию белорусского общества.

В результате Светлана Алексиевич вынуждена было объяснить, что же она имела ввиду под фразой о католиках-убийцах. По ее словам, это была метафора, которую не стоит воспринимать буквально, передает TUT.BY .

Она подчеркнула, что хотела показать, что президент России Владимир Путин может развязать войну, подобную на происходящую на Донбассе, в любом месте. «Можно отправить туда танки, пару машин с автоматами, отморозки всегда какие-нибудь найдутся», - заявила писательница, отметив, что "ни о каких католиках, ни о какой войне в Беларуси речи не шло".