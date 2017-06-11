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Скандальный лауреат: что не нравилось белорусам в Светлане Алексиевич
12.06.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусы продолжают обсуждать фразу нобелевского лауреата Светланы Алексиевич о том, что "дай католикам танки в Беларуси — начнут войну". Высказывание писательницы уже
Сама Алексиевич позже заявила, что "танки и католики" — лишь пример тому, как может быть развязан любой конфликт, однако ее слова продолжают бурно обсуждать в социальных сетях. Чем еще нобелиатка вызывала бурную реакцию соцсетей — разбирался Sputnik.
© Sputnik/ Станислав Андросик, Виктор Толочко
Выбор недвижимости в Минске
После получения Нобелевской премии (почти миллион долларов) Алексиевич потратилась на новую квартиру в Минске — в так называемом "Доме Чижа", также известном как дом "У Троицкого".
За покупку квартиры в доме "провластного олигарха" писательницу резко раскритиковали. Накала истории добавило и то, что многие минчане считают этот дом диссонирующим с застройкой городского центра и уродующим облик города — такой покупкой Алексиевич вроде как соглашается с его оправданностью. Но вскоре скандал пошел на спад, а спустя некоторое время писательница
© Фото: Издательство "Время"
Незнание литературы
Летом 2016-го в одном из интервью Алексиевич заявила, что "идешь по Бродвею — и каждый личность", а в Минске и Москве все — "народное тело". В качестве определения писательница использовала выражение "цветущая сложность", которое приписала поэтессе Марине Цветаевой.
На самом деле, данное выражение принадлежит философу и литератору Константину Леонтьеву. Незнание этого факта возмутило русскую писательницу
© Sputnik Сергей Кузнецов
Не те гости в клубе
Алексиевич устроила в Минске своеобразный "интеллектуальный клуб", в котором планировала собирать всех видных мыслителей современности, пользуясь брендом лауреата Нобелевской премии.
Однако уже после первых встреч в рамках клуба разгорелся скандал: писательница приглашала преимущественно россиян — многим пользователям социальных сетей это не понравилось.
По итогам работы первого сезона работы "интеллектуального клуба" большинство гостей так и были из России, а критика писательницы за приглашенных мыслителей и писателей продолжается до сих пор.
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Писательница не раз становилась объектом нападок в соцсетях: помимо недавнего спорного высказывания про "католиков и танки", Алексиевич вступала в заочный спор с...
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