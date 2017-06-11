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Минск направляет гуманитарную помощь Украине

12.06.2017 10:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Беларусь направляет гуманитарный груз в Украину, помощь будет передана Миссии Международного Красного Креста в Киеве, сообщили в МЧС.

Совет министров Беларуси принял решение об отправке в Украину груза с гуманитарным грузом в мае этого года.

"В качестве гуманитарной помощи в соседнюю страну будут направлены консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на сумму более 117 тысяч белорусских рублей (примерно 63 тысячи долларов)", — сообщили Sputnik в понедельник в МЧС Беларуси.

Как уточнили в министерстве, помощь от Беларуси будет передана Миссии Международного Красного Креста в Украине.

Договоренность о том, что Минск направит гуманитарную помощь соседней стране, была достигнута в ходе встречи президентов двух стран в апреле текущего года. Тогда Александр Лукашенко и Петр Порошенко встречались в связи с 31-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас автоколонна направляется в Киев, где при содействии МИДа груз передадут миссии Международного Красного Креста.

 
Теги: Минск
 
 
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Автоколонна с гуманитарным грузом - консервами, крупами, сахаром, маслом - направляется из белорусской столицы в Киев.

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