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На Мозырщине повара детского лагеря пытались вынести продуктов на 300 рублей

12.06.2017 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Поваров ДРОЦ «Сидельники» задержали сотрудники Мозырского отдела охраны при проведении рейдовых мероприятий. Женщины выходили с территории оздоровительного центра в конце рабочего дня с полными сумками продуктов.

Среди похищенного — почти 15 кг говядины и 10 кг свинины, сливочное масло, молоко, сметана, майонез, орехи, чернослив, огурцы, макароны, яйца, хлеб и другое. Всего на сумму более 300 рублей.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента охраны МВД по Гомельской области Сергей Исанов, за мелкое хищение в отношении 24-летней и 44-летней поваров составлены административные протоколы.

 
 
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Поваров ДРОЦ "Сидельники" задержали сотрудники Мозырского отдела охраны при проведении рейдовых мероприятий. Женщины выходили с территории оздоровительного...

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